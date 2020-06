Aero Vodochody mění majitele, Penta ho prodala maďarskému podnikateli a Omnipolu

Penta Investments prodala výrobce letadel a dílů Aero Vodochody Aerospace maďarskému podnikateli Andrási Tomborovi a skupině Omnipol. Tombor má v kupci Aera, firmě AERO Investments Partners, 51 procent a skupina Omnipol ovládá 49 procent. Firmy to ve čtvrtek uvedly v tiskové zprávě. Cenu nebudou zveřejňovat.

Skupina Omnipol, kterou ovládá rodina Hávových, bude zodpovědná za výkon manažerských práv a bude nadále garantem odborného manažerského vedení. Předmětem transakce není společnost Letiště Vodochody, která zůstává v držení Penty Investments. Právo Aera používat letiště pro svůj rozvoj vyplývá ze smluvního závazku.

"Aero je jednou z nejsilnějších českých značek a pojmem, který v mnoha lidech oprávněně vzbuzuje národní hrdost. Aero má nejen skvělou minulost, ale především také obrovský potenciál do budoucna. Chceme navázat na tradici společnosti a navrátit jí věhlas na českém i světovém trhu. Budeme rozvíjet všechny tři pilíře činnosti Aera, podporu uživatelů letounů z produkce firmy, spolupráci s velkými světovými leteckými výrobci a samozřejmě i projekt L-39NG," uvedl majitel Omnipolu Richard Háva.

Skupina Omnipol je s Aerem historicky spjatá, v průběhu uplynulých dekád byla zodpovědná za vývoz většiny letounů z tamní produkce. Od roku 2015 je Omnipol také strategickým partnerem projektu nové generace letounu L-39, L-39NG. Jako padesátiprocentní podílník projektu skupina s Aerem už velmi intenzivně spolupracovala.

"V našem portfoliu Aero nepatřilo mezi firmy, které chceme dlouhodobě rozvíjet," uvedl spoluvlastník Penty Marek Dospiva. Penta získala Aero v privatizačním tendru v roce 2006, firmu s miliardovou ztrátou změnila během necelých dvou let v prosperující společnost. Zásadní změnou strategie v roce 2016 rozhodla o návratu Aera k výrobě vlastních letounů a dominantní orientaci na vojenské programy.

V souvislosti s koronavirem zaznamenalo Aero letos v květnu pokles výroby pouze v civilních programech, a to zhruba o polovinu, ale červnové dodávky už podle mluvčího ukazují postupný nárůst. Důvodem poklesu výroby byly menší odběry zákazníků i komplikace s dodáváním dílů ze zahraničí. Společnost letos plánovala významný růst, který pandemie koronaviru zpomalila, dopady společnost zhodnotí zřejmě na podzim. V roce 2018 mělo Aero tržby 2,6 miliardy korun a hospodařilo s provozní ztrátou před odpisy ve výši 223 milionů korun, výsledky za loňský rok společnost zatím nezveřejnila.

Tombor je byznysmen investující do perspektivních průmyslových oblastí. Vlastní mimo jiné společnost Atmedia, která prodává reklamní prostor v maďarských televizích.

Výcvik slovenských pilotů

Firma by se také mohla začít podílet na výcviku slovenských pilotů, využívali by i nové stroje L-39NG. Aero nabídlo Slovensku dlouhodobou spolupráci včetně zapojení slovenských firem do výroby některých částí nového letounu.

Slovensko bude zřejmě příští rok rozhodovat, jaký stroj nahradí stávající cvičná L-39, jedním z možných dodavatelů je i Aero. "Aero Vodochody jako tradiční partner slovenských vzdušných sil představilo nabídku na dodávku osmi moderních cvičných proudových letounů L-39NG, jejíž součástí by byla významná průmyslová spolupráce," uvedl člen představenstva Aera Vodochody Jakub Hoda. Podle něj by kooperace mohla spočívat i v logistické podpoře či v či budování pozemního výcvikového systému.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď vnímá nabídku společnosti Aero Vodochody i jako jednu z forem možných úspor státních financí v souvislosti se současnou situací kolem koronaviru. "Naši piloti absolvují výcvik na nové stíhací letouny F-16 ve Spojených státech amerických, což je z pohledu šetření prostředků náročné a dlouhodobě neudržitelné. I proto tuto nabídku vítáme, zejména jelikož jde o možnou spolupráci s naším stabilním partnerem, a určitě ji důkladně zvážíme," dodal.

Slovenští piloti by mohli absolvovat taktický simulační výcvik jak na L-39, tak na F-16 v Taktickém simulačním centru v Pardubicích, kde se cvičí piloti české armády i řady dalších zemí. Strategická spolupráce s Aerem Vodochody a Českou republikou by zajistila udržení schopností letového výcviku a postupné budování nového, zcela moderního výcvikového systému a výcvikové letky přímo na Slovensku.

Aero Vodochody Aerospace se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v Česku a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. Za dobu své stoleté existence vyrobilo zhruba 11 tisíc letadel. Aero zaměstnává kolem 1350 lidí. Před propuknutím pandemie firma předpokládala, že letos zdvojnásobí tržby téměř na šest miliard korun a vrátí se do černých čísel. Loni bylo její hospodaření kvůli investicím do projektu nového letounu L-39NG ztrátové.

Sériová výroba cvičného letounu L-39NG má začít letos, nyní pokračují testy prototypů, které jsou nutné pro získání certifikace. Stroj může sloužit i jako lehký bitevník.