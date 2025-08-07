Odstupte, vyzval Trump nového šéfa firmy na výrobu čipů Intel. Jde o vazby na Čínu

Trump na sociální síť Truth Social napsal, že nový šéf Intelu má velký střet zájmů. "Neexistuje žádné jiné řešení tohoto problému," uvedl americký prezident.
Agentura Reuters v dubnu informovala, že Tan - buď sám, nebo prostřednictvím fondů, které založil nebo provozuje - investoval do stovek čínských společností zabývajících se pokročilou výrobou a výrobou čipů, přičemž některé z nich mají vazby na čínskou armádu. Konkrétně to mělo být nejméně 200 milionů dolarů (4,2 miliardy Kč) mezi březnem 2012 a prosincem 2024.
Akcie Intelu před zahájením obchodování ztrácely zhruba tři procenta. Firma na Trumpovu výzvu bezprostředně nereagovala.
Společnost se potýká s výrobními problémy a zrušila také miliardový plán na výstavbu továrny v Německu a v Polsku. Na konci července oznámila, že propustí 15 procent zaměstnanců.
Pětašedesátiletý Lip-Bu Tan je šéfem Intelu od března. Býval členem správní rady firmy a v odvětví čipů je dlouholetým veteránem.