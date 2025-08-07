Ekonomika

Odstupte, vyzval Trump nového šéfa firmy na výrobu čipů Intel. Jde o vazby na Čínu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump vyzval nového generálního ředitele firmy na výrobu čipů Intel, aby odstoupil. Prezident to zdůvodnil vazbami nového šéfa Lip-Bu Tana na čínské firmy. Akcie Intelu před zahájením obchodování ve Spojených státech po zprávě oslabovaly.
Donaldu Trumpovi vadí vazby nového šéfa Intelu na čínské firmy.
Donaldu Trumpovi vadí vazby nového šéfa Intelu na čínské firmy. | Foto: Reuters

Trump na sociální síť Truth Social napsal, že nový šéf Intelu má velký střet zájmů. "Neexistuje žádné jiné řešení tohoto problému," uvedl americký prezident.

Agentura Reuters v dubnu informovala, že Tan - buď sám, nebo prostřednictvím fondů, které založil nebo provozuje - investoval do stovek čínských společností zabývajících se pokročilou výrobou a výrobou čipů, přičemž některé z nich mají vazby na čínskou armádu. Konkrétně to mělo být nejméně 200 milionů dolarů (4,2 miliardy Kč) mezi březnem 2012 a prosincem 2024.

Akcie Intelu před zahájením obchodování ztrácely zhruba tři procenta. Firma na Trumpovu výzvu bezprostředně nereagovala.

Společnost se potýká s výrobními problémy a zrušila také miliardový plán na výstavbu továrny v Německu a v Polsku. Na konci července oznámila, že propustí 15 procent zaměstnanců.

Pětašedesátiletý Lip-Bu Tan je šéfem Intelu od března. Býval členem správní rady firmy a v odvětví čipů je dlouholetým veteránem.

 
Mohlo by vás zajímat

Digitalizace stavebního řízení stále nefunguje podle očekávání, tvrdí samosprávy

Digitalizace stavebního řízení stále nefunguje podle očekávání, tvrdí samosprávy

Mýty a fakta o cenách benzinu: může za to Babiš, nebo Fiala?

Mýty a fakta o cenách benzinu: může za to Babiš, nebo Fiala?

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Lidé jsou v pasti, vytáhnou do ulic? Zelené odpustky mohou vyvolat "válku" s Bruselem

Lidé jsou v pasti, vytáhnou do ulic? Zelené odpustky mohou vyvolat "válku" s Bruselem
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Intel USA Čína Donald Trump čipy zahraničí

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest.
před 10 minutami
Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Na koloběžce zdolává Stezku Českem. Veronika a její čivava Hačiko zažili neuvěřitelné setkání, které je v Česku unikátem.
před 31 minutami
Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Kvůli omezenému přísunu pomoci a systému její distribuce Izrael kritizovaly OSN, četné mezinárodní organizace i některé západní vlády.
před 31 minutami

Gigantický most na Sicílii: technický zázrak, finanční past nebo tunel pro mafii

Gigantický most na Sicílii: technický zázrak, finanční past nebo tunel pro mafii
Prohlédnout si 8 fotografií
Ministr infrastruktury a dopravy Matteo Salvini patří k největším podporovatelům mostu.
V Indii, v oblasti Džammú a Kašmír, se letos otevřel nejvyšší železniční jednoobloukový most planety. Chenab Bridge měří 359 metrů, je tak o 29 metrů vyšší než Eiffelova věž.
před 52 minutami
Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

Fotbalista Tomáš Chorý ze Slavie si šest zápasů nezahraje. Od disciplinární komise dostal trest za to, že udeřil brankáře Slovácka Heču do rozkroku.
před 1 hodinou
Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Minulý týden přiletěl do Litvy z Běloruska vojenský dron. Nejnovější vyšetřování ukázalo, že nesl dva kilogramy výbušniny.
před 1 hodinou

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu
Prohlédnout si 19 fotografií
Smažené mořské plody.
Italská snídaně - cornetto s pistáciovou náplní a káva.
Další zprávy