Obchvat kolem Otrokovic postaví za 709 milionů korun Eurovia

před 44 minutami

Jihovýchodní obchvat Otrokovic na dálnici D55 postaví společnost Eurovia. Firma uspěla v soutěži na stavbu úseku dlouhého 3,1 kilometru s nabídkou za necelých 709 milionů korun. Stavba by měla být hotova do podzimu 2021. Uvedl to dnes mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Vítězná nabídka Eurovie byla o bezmála 66 milionu nižší než cenově druhý nejvýhodnější návrh od Strabagu. Třetí byl Hochtief ve sdružení s firmou M-silnice s nabídkovou cenou přesahující 847 milionů korun. Podle serveru zdopravy.cz bylo v soutěži celkem devět nabídek, ve hře byla většina v Česku působících velkých stavebních firem. Silničáři počítají, že stavět by se mělo začít letos na podzim.