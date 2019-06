Nového ředitele bude mít Diamo za pár měsíců, dočasný ředitel je podezřelý z podvodu

před 1 hodinou

Konkurz na ředitele státního podniku Diamo, který dočasně vede Jiří Jež, má být do několika měsíců. Ve středu to řekl náměstek ministra průmyslu Jan Dejl. Ježe na konci května jmenoval ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) krátce po svém nástupu do funkce, kdy s okamžitou platností odvolal předchozího ředitele Tomáše Rychtaříka. Nahradil ho Jež, který před ním Diamo vedl 14 let. Ekonomický deník ve středu napsal, že je Jež podezřelý z podvodu. Informace o podezření z podvodu ministerstvo nekomentovalo.

Státní podnik Diamo se zaměřuje na řešení následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví. Národní centrála proti organizovanému zločinu a žalobce Jan Krestýn z Vrchního státního zastupitelství v Praze podle deníku Ježe podezírají z podvodu kvůli podhodnocenému prodeji pozemků na Cínovci, kde se nachází lithium. Jež stál v čele Diama od roku 2000 a z funkce ho na jaře 2014 odvolal tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Podle informací deníku ale Jež možná ve spojitosti s dalšími osobami uzavřel 25. března 2008 nevýhodnou kupní smlouvu k parcelám nacházejícím se v katastrálním území Cínovce. Pozemky koupila od Diama společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Podle žalobce byla státu způsobena škoda přes 130 milionů korun. V Diamu kvůli tomu zasahovali kriminalisté loni v prosinci. Web Euro.cz už tehdy upozornil na to, že se vyšetřování týkalo veřejné soutěže na výkup pozemků v oblasti Cínovce určených pro budoucí těžbu lithia. Jež pro Ekonomický deník uvedl, že byl pouze přizván k podání vysvětlení, a on ani nikdo z Diama obviněn nebyl. Při prodeji odkaliště Cínovec se podle něj dodržely všechny zákony a předpisy a prodej byl transparentní. Ježe si MPO vybralo podle Dejla proto, že prý procesy v Diamu "dobře zná a v minulosti ho roky bez problémů řídil". "MPO tím řešilo akutní problém, kdy po manažerském pochybení dnes už bývalého ředitele pana Rychtaříka, bylo nutné přivést kompetentního ředitele," řekl náměstek. Havlíček ředitele Rychtaříka odvolal kvůli podpisu smlouvy o dílo týkající se ekologické zátěže - Sanace kontaminovaného území Trojice za více než 856 milionů korun. Rychtařík tak učinil den po nástupu Havlíčka do funkce, aniž o tom ministra informoval. "Výběrové řízení se uskuteční v dohledné době, řádu několika měsíců, a pan Jež je od začátku srozuměn s tím, že byl jmenován pouze dočasně jako krizový manažer," uvedl Dejl.