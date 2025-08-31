Ekonomika

Nové jméno nejbohatšího z Čechů. O "chlup" trumfl i Kellnerovou s rodinou

ČTK ČTK
Aktualizováno před 21 minutami
Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun.
Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group | Foto: CSG

Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

Související

Tuhle roli miliardář Strnad nezná. Denisa Materová dala stopku jeho plánům s Tatrou

Denisa Materová (2024)

Hodnota Strnadova majetku stoupla za poslední rok o čtvrt bilionu korun. "Zbrojařská a průmyslová skupina CSG řadou povedených akvizic posílila svou pozici v sektoru, který se zvětšuje v důsledku několika válečných konfliktů," uvádí Euro.

Za skokana roku mezi českými miliardáři označil Strnada letos v květnu i časopis Forbes, přestože podle jeho metodiky byl majitel skupiny CSG až na čtvrtém místě.

Naopak Křetínský letos podle Eura "zchudl" o 110 miliard korun. Souviselo to s významným zpomalením energetiky, na kterou se Křetínského firmy EP Corporate Group a Energetický a průmyslový holding (EPH) zaměřují.

Související

Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Michal Strnad, majitel skupiny CSG.

"Propad segmentu, který v předchozích letech významně rostl, se projevil i na valuaci majetku dalších energetických podnikatelů z top desítky nejbohatších obyvatel Česka a Slovenska," podotýká Euro.

Čtvrtým nejbohatším Čechem je s 220 miliardami korun zakladatel investiční skupiny KKCG Karel Komárek.

Na pátém místě se umístil s majetkem 190 miliard spoluzakladatel investiční skupiny J&T Patrik Tkáč. Zatímco Komárek o 50 miliard Kč zbohatl, odhad Tkáčova majetku je meziročně o 70 miliard nižší.

O 13 miliard korun na 119 miliard si proti loňsku pohoršil magnát Radovan Vítek. Na pokles v energetice doplatil vedle Křetínského a Tkáče i majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač, který zchudl o 32 miliard na 113 miliard korun.

Související

Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

Renáta Kellnerová

Osmý je v žebříčku Babiš, za kterým následují zástupci finanční skupiny J&T Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Hodnota Tkáčova majetku stoupla o 14 miliard na 67 miliard korun, v Jakabovičově případě činil meziroční nárůst 12,5 miliardy koruna na 57 miliard Kč.

Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků sestavuje a vydává týdeník Euro od roku 2014. Podobná pořadí publikují také časopis Forbes, deník E15 a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.

 
Mohlo by vás zajímat

Zaměstnavatelé: Dnešní absolventi mají ambice, bojují ale s Excelem i AI

Zaměstnavatelé: Dnešní absolventi mají ambice, bojují ale s Excelem i AI

Akciím na pražské burze se letos daří. Makléř líčí, které nejvíc posílily

Akciím na pražské burze se letos daří. Makléř líčí, které nejvíc posílily

Pozoruhodný skok: o kolik se prodloužila doba ve starobní penzi. Muži vs. ženy

Pozoruhodný skok: o kolik se prodloužila doba ve starobní penzi. Muži vs. ženy

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum

Češi při blackoutu nejvíc postrádali internet, připravenost je slabá, zjistil průzkum
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Nejbohatší lidé světa zbrojní firmy

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Fico se v Číně setká s Putinem. Oslaví tam konec války

Poradce Kremlu Ušakov na otázku ohledně setkání obou představitelů uvedl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Aktualizováno před 21 minutami
Nové jméno nejbohatšího z Čechů. O "chlup" trumfl i Kellnerovou s rodinou

Nové jméno nejbohatšího z Čechů. O "chlup" trumfl i Kellnerovou s rodinou

Zbrojař Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun.
před 24 minutami
Vyrovnaná bitva ambiciózních celků, Liberec bodoval po dvou porážkách

Vyrovnaná bitva ambiciózních celků, Liberec bodoval po dvou porážkách

Plzeň neudržela pod Ještědem vedení a v lize ztratila již počtvrté v sezoně.
Aktualizováno před 29 minutami
Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Oscar Piastri v McLarenu vyhrál Velkou cenu Nizozemska formule 1. McLaren se ale pátého double po sobě nedočkal, Lando Norris odstoupil.
před 32 minutami
Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

Součkův West Ham v lize konečně zabral, vydřel výhru v Nottinghamu

"Kladiváři" s českým reprezentantem v sestavě zapsali ve třetím kole Premier League první výhru. Favorit padl na hřišti Brightonu.
před 1 hodinou
Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Skoro nulová šance, že se ještě vyplatí. Z opěvovaného Čecha je v NHL přítěž

Hvězda Ondřeje Paláta v posledních letech viditelně zeslábla. Týmu New Jersey se útočník nevyplácí.
před 1 hodinou
"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

"Putin si vždy dovolil maximum možného." Zmocněnec o návodu na konec války

Dosavadní sankce fungují, ale otázkou je jejich vymáhání, uvedl Kopečný. Podle něj způsobily ruskému hospodářství zatím spíše jen povrchová zranění.
Další zprávy