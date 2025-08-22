Ekonomika

Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

Aktualizováno před 1 hodinou
Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do konce letošního roku, PPF ho realizuje odkoupením vlastních akcií. Hodnotu obchodu žádná ze stran nezveřejnila. Hospodářské noviny dnes odhadly hodnotu transakce na zhruba 40 miliard korun.
Dědička skupiny PPF Renáta Kellnerová zůstává podle časopisu Forbes nejvlivnější ženou Česka.
Dědička skupiny PPF Renáta Kellnerová zůstává podle časopisu Forbes nejvlivnější ženou Česka. | Foto: PPF

Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který tragicky zahynul v březnu 2021. Akcionářem skupiny PPF byl od roku 2022, kdy bylo ukončeno dědické řízení.

Podle Kellnera začala debata o odkoupení jeho podílu ve skupině před několika měsíci, aktuální dokončení procesu uvítal. "Jménem svým i svých dcer bych chtěla Petrovi popřát jen to nejlepší v jeho podnikání. Respektujeme, že svou další byznysovou budoucnost chce realizovat mimo struktury PPF," uvedla Kellnerová.

Majoritním vlastníkem investiční skupiny je od loňského října holding Amalar, do kterého vložila akcie většinová majitelka PPF Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky zesnulého zakladatele skupiny.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 78,7 miliardy korun.

 
