Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,1 procenta

Saský Zemský úřad pro ochranu ústavy (LfV), který v této německé spolkové zemi plní funkci regionální kontrarozvědky, nově považuje protiimigrační a protiislámské hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) za extremistické. V pátek to oznámil šéf saské LfV Dirk-Martin Christian. Pro hnutí Pegida a její představitele nové hodnocení znamená, že se dostávají do hledáčku tajných služeb. Pegida vznikla v Sasku, které je její baštou, postupně se rozšířila i do dalších spolkových zemí, ale její popularita v posledních letech výrazně poklesla.

Saská kontrarozvědka uvádí, že Pegida vykazuje radikální úsilí a že v průběhu let se rozvinula z protestního v protiústavní hnutí. "Tím, že Pegida poskytuje známým pravicovým radikálům veřejnou agitační platformu, aby mohli šířit protiústavní názory a ideologie, funguje toto hnutí jako jakési propojení mezi extremisty a neextremisty," řekl Christian. To pak podle něj vede k posouvání hranic mezi demokratickými a radikálními postoji.