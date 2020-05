Zkrachovalá Kuchyň na Pražském hradě vstává z mrtvých. Využije právní kličky

View this post on Instagram

Jednáme o záchraně! Právníci specializovaní na insolvence nám doporučili využít takzvaného covidového moratoria před započetím insolvenčního řízení. Získali jsme tak čas změnit koncept restaurace, jednat s Národní galerií o podmínkách nájmu a s bankou o odložení splátek úvěru. Příští týden otevřeme pivní terasu – zůstaňte na příjmu, brzy se zase ozveme!🍻 #kuchyn #kuchynnahrade