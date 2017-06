Koruna je nejsilnější od konce intervencí, pomohly jí výroky mužů z čela ČNB

před 1 hodinou

Sílící pravděpodobnost toho, že centrální banka zvýší úrokové sazby už ve druhé polovině letošního roku, poslala korunu na nejvyšší úrovně za poslední dva měsíce. Ekonomové čekají, že česká měna bude dál posilovat, tempo jejího zpevňování by ale mělo v následujících měsících zpomalit.

Praha - Česká měna se dnes dostala na nové maximum od dubnového konce intervencí. Kurz se po poledni krátce dostal pod 25,26 koruny za euro, což znamená, že za dva měsíce od "exitu" už posílil o téměř tři procenta. Silnější byla koruna naposledy v listopadu 2013, kdy ji ČNB - při kurzu 25,75 za euro - začala uměle oslabovat v obavách z deflace.

Dnešní posilování koruny podpořily výroky viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla a člena bankovní rady Oldřicha Dědka, které naznačují, že centrální banka by mohla ve druhé polovině letošního roku přistoupit - poprvé po téměř deseti letech - ke zvýšení úrokových sazeb. To by mohlo do Česka přilákat zahraniční investory, kteří by část svých peněz s vidinou lepšího zhodnocení než v cizině směnili na koruny a investovali například do dluhopisů, akcií nebo jiných aktiv.

"Naše prognóza počítá s růstem sazeb ve druhé polovině roku. Zatím to stále považuji za nejpravděpodobnější vývoj," řekl ve středu viceguvernér Hampl na konferenci o řízení podnikových financí.

Také podle člena bankovní rady Oldřicha Dědka není důvod zpochybňovat prognózu ČNB, která počítá se zvýšením sazeb v letošním třetím čtvrtletí. "To nicméně neznamená, že prognóza je něco, čeho se bankovní rada za všech okolností drží," uvedl Dědek v rozhovoru pro E15.

"Česká národní banka si zjevně přeje silnější korunu. To je důvodem mediální ofenzivy bankovních radních z těchto dní," říká k tomu hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Podle něj by se centrální banka se zahájením zvyšování sazeb nerada ukvapila. Na druhou stranu potřebuje zpřísnit měnovou politiku, aby zkrotila inflaci. Proto členové vedení centrální banky slovními intervencemi nyní podporují posilování měny.

Podle ekonomů má česká měna prostor dál posilovat. Průzkum agentury Reuters mezi 35 analytiky provedený na konci května ukázal, že za rok by česká měna mohla zpevnit na 25,80 za euro. Dostala by se tak zpátky na hladinu, na které ji ČNB začala v listopadu 2013 oslabovat.

Roční forwardový kurz, podle kterého se dopředu sjednává směna korun za eura, jež se uskuteční až za rok, dokonce naznačuje, že by česká měna mohla v příštích dvanácti měsících posílit na úrovně kolem 25 korun za euro.