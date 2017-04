Když se daří státu, přidáme lidem. Minimální mzda na Slovensku má opět výrazně stoupnout

před 22 minutami

Slovenský premiér chce zvýšit minimální mzdu, počítá i se zavedením vyšších příplatků za práci v noci a o svátcích.

Bratislava - Slovenská vláda připravuje výraznější zvýšení minimální mzdy, chce také zvýšit odměnu, kterou zaměstnanci pobírají za práci v noci, o víkendech a o svátcích. Oznámil to dnes premiér Robert Fico. Většinu chystaných opatření zaplatí podle něj zaměstnavatelé.

Balík připravovaných změn představil premiér v době, kdy nezaměstnanost na Slovensku klesla na více než osmileté minimum 8,04 procenta a kdy si firmy dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikované pracovní síly.

"Když se daří státu, je potřeba ty výsledky proměnit v lepší životní úroveň lidí," řekl Fico. Dodal, že odboráři připravované změny na rozdíl od zaměstnavatelů uvítali.

Podle premiéra by měla minimální mzda příští rok výrazně stoupnout a přiblížit se hranici 500 eur (13 460 korun). Na začátku letošního roku vzrostl minimální výdělek o 7,4 procenta na 435 eur (11 720 korun).

Minimální mzdu na Slovensku pobírá jen zlomek zaměstnanců, její zvyšování má obecně přispět i k vyšším výdělkům ostatních pracovníků a motivovat nezaměstnané, aby si hledali práci.

V budoucnu by podle Fica měla minimální mzda dosáhnout 60 procent z průměrného výdělku, který loni na Slovensku činil 912 eur (24 570 korun). To by znamenalo minimální mzdu na úrovni zhruba 547 eur (14 736 korun).

Koaliční slovenská vláda počítá i se zavedením vyšších příplatků za práci v noci a o svátcích. Nově by příplatky měli dostat i zaměstnanci, kteří nastoupí do zaměstnání o víkendu. Stát chce prosadit i vyšší podporu lidí, kteří dojíždějí za prací.

Opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti v reakci uvedlo, že poslanci vládní koalice před třemi týdny nepodpořili ve sněmovně jeho návrh na zavedení příplatků zaměstnancům za práci o sobotách a nedělích.

Fico řekl, že letos očekává pokles míry nezaměstnanosti na Slovensku na úroveň historického minima. Dosud nejnižší nezaměstnanost, a to 7,36 procenta, země zaznamenala v létě roku 2008.

