Dorovnejte Slovensko, volají odbory. Tlačí na další růst minimální mzdy, Sobotka s ním počítá

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se sešel s vedením odborů kvůli českým mzdám, která zůstávají za průměrem Evropské unie. Cestu k nápravě vidí ve zvyšování minimální mzdy, tlaku na růst průměrné mzdy a zvyšování platů státním zaměstnancům.

Praha - Odbory žádají zvýšení minimální mzdy od roku 2018 nejméně na 12 500 korun. Vhodnější by ale bylo dorovnat ji až na úroveň Slovenska, řekl novinářům předseda Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Sobotka chce zajistit, aby minimální mzda činila nejméně 40 procent průměrné mzdy v Česku. Ta ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila zhruba 29 300 korun. Dnes je na Slovensku minimální mzda na úrovni 435 eur (zhruba 11 745 korun) a v Česku je to 11 000 korun. Jsme tak zhruba na 38 procentech průměrné mzdy.

Odbory dlouhodobě kritizují, že mzdy v Česku jsou pod evropským průměrem, a žádají jejich zvýšení. Podle Davida Marka, hlavního ekonoma společnosti Deloitte, si loni průměrná mzda v České republice vůči průměrné mzdě v celé EU o jeden procentní bod polepšila a dosáhla 63 procent. Vláda podle Středuly může nejlépe dosáhnout sblížení mzdové úrovně v Česku s Evropskou unií pomocí zvyšování minimální mzdy.

"Náš požadavek je, aby rostla minimální mzda na více než 12 500 korun, ideální by bylo, kdyby to bylo na úroveň slovenskou," řekl Středula. Odbory na Slovensku podle něj chtějí zvýšit minimální mzdu na 492 eur (13 160 Kč), což představuje zhruba polovinu tamní průměrné mzdy.

Sobotka zvýšení minimální mzdy podporuje, i když dnes neřekl, jakou její výši chce pro příští rok jeho vláda určit. "Je pro mě důležité, abychom splnili závazek, který je součástí vládního prohlášení a koaliční smlouvy, to znamená, aby minimální mzda byla alespoň na úrovni 40 procent průměrné mzdy," řekl. Rozhodnutí o výši minimální mzdy by vláda měla udělat do poloviny roku, o její výši bude jednat i tripartita na konci května.

"Chceme, aby mzdy dohnaly produktivitu práce, kterou dnes pracovníci v České republice mají," řekl Sobotka. Ke sbližování českých mezd s těmi v západní Evropě by podle něj společně se zvyšováním minimální mzdy měl přispět růst platů státních zaměstnanců a podpora českého exportu, která pomůže českým firmám k lepším hospodářským výsledkům. Sblížení životní úrovně v EU podle něj může pomoct i dobré fungování společného evropského trhu.

"Západní firmy si nemohou zvykat na to, že jejich čeští zaměstnanci dostávají menší mzdy než jejich zahraniční kolegové," dodal Sobotka, který se chystá o tématu mluvit s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a slovenským premiérem Robertem Ficem.

Odboráři zároveň požadují, aby se vláda zasadila o snížení vyvádění českých zisků velkých zaměstnavatelů do zahraničí. Jako příklad uvedl Středula gumárenskou firmu Mitas, kde vstoupili zaměstnanci kvůli vyšším mzdám do stávky.

autoři: Martin Ťopek, ČTK

