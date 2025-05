Kontrolujte účtenky a hlavně nevěřte všem slevám. Jak se nenechat ošidit při nákupech

Česko je rájem slev, mohlo by se zdát. Ne vždy je ale koupě opravdu tak výhodná, jak se na první pohled jeví. A ne vždy obchodník dodrží, co slibuje. Na co si dát pozor, aby kupující zpětně svého rozhodnutí nelitoval?

Začněme u slev. Jejich výše se musí vypočítávat vždy z nejnižší ceny, za kterou se zboží prodávalo za posledních 30 dní. A právě tady se zpravidla skrývá první past. Prodejci často výši slev počítají z jiné ceny - vyšší. Označují ji třeba jako cenu běžnou. Sleva pak vypadá mnohem lákavěji, než ve skutečnosti je. Jde o porušení zákona a padají za to rekordní pokuty, nicméně obchody to stále zkouší. Související Falešné slevy u soudu. Žaloby už kromě Albertu podaly i Kaufland a Mountfield Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla v loňském roce na 13 tisíc kontrol cen a bezmála 2000 kontrol toho, jak prodejci informují o slevách. U cen zjistila pochybení ve 40 procentech a u slev dokonce v 45 procentech případů. Vyplatí se také kontrolovat účtenku, k tomu ostatně už několikrát v minulosti zákazníky vyzvala i ČOI. Stává se, že deklarovaná cena u výrobku v regálu není naúčtovaná u pokladny. "Je to velmi častý prohřešek," říká mluvčí ČOI František Kotrba. "Opravdu doporučujeme spotřebitelům, aby se zajímali o podmínky slevy, například aby nebyla limitována odebraným množstvím či členstvím ve věrnostních programech," doplňuje. Podle Kotrby by lidé měli porovnávat ceny i u jiných obchodníků. "Zlevněný výrobek totiž muže být výrazně dražší, než za kolik se prodává jinde. To se také často děje," konstatuje Kotrba. Obvyklé jsou také velké transparenty či nápisy jako "krach cen" nebo "likvidace". Jenže když si pak zákazník podrobně přečtete podmínky avizovaného výprodeje, zjistí, že tam je velmi malým písmem napsáno "až" - ve skutečnosti je v takové slevě jen velmi málo nabízeného zboží. "Běžné jsou i případy, kdy cena není ve skutečnosti vůbec snížena, pouze je graficky zvýrazněna, aby na první pohled působila jako akční," upozorňuje na další trik prodejců Lucie Korbeliusová, mluvčí největší české spotřebitelské organizace dTest. Související Sáhnete nám na slevy a zdražíme, hrozí řetězce státu. Durdí se kvůli pokutám Obezřetnost se vyplatí i v situacích, kdy při koupi určitého počtu výrobků obchodník slibuje, že jeden poskytne zdarma. I tady je potřeba kontrolovat účtenku, zda systém pokladny takovou nabídku zohlední a kus, který měl být zdarma, následně zákazníkovi nenaúčtuje. Poskytnutí slevy přitom není důvodem k omezení zákazníkova práva zboží reklamovat. Podle kontrolorů se stává, že reklamaci obchodník odmítne s tím, že zboží bylo ve slevě, a nelze ho tedy reklamovat. "Z naší zkušenosti spotřebitelé často narážejí i na případy, kdy je reklamace zamítnuta bez řádného odůvodnění," poznamenala Korbeliusová z dTestu. Právě na ni se mohou spotřebitelé obracet, pokud potřebují poradit nebo si nejsou jistí, zda prodejce porušuje zákon. Konkrétní stížnost ať už na nevyřízené reklamace, klamavé praktiky, nebo chybné označení cen mohou zákazníci podat u České obchodní inspekce. Stěžovat si lze písemně, elektronicky nebo i osobně. V případě potravin lze stížnosti podávat i na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.