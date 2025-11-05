Inflace v říjnu mírně zrychlila na 2,5 procenta, analytici čekali něco jiného

Meziměsíčně v říjnu spotřebitelské ceny stouply o půl procenta, uvedli statistici. Konečnou hodnotu říjnové inflace zveřejní ČSÚ v úterý 11. listopadu. V předchozích měsících statistici pokaždé potvrdili svůj předběžný odhad.
Zrychlení meziročního růstu cen statistici předběžně zaznamenali u potravin, alkoholu a tabáku, které v říjnu meziročně zdražily o 3,9 procenta, v záři to bylo o procentní bod méně. Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 1,3 procenta, tempo jejich růstu zrychlilo ze zářijových 0,8 procenta. U služeb, včetně vodného, stouply v říjnu spotřebitelské ceny meziročně o 4,6 procenta, tempo mírně zpomalilo ze zářijových 4,7 procenta.
Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským říjnem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 3,3 procenta, stejně jako v září. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v říjnu vystoupala na 3,3 procenta.
Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky.
Letošního vrcholu dosáhla inflace v červnu, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply o 2,9 procenta, v červenci pak meziroční inflace zvolnila na 2,7 procenta a v srpnu na 2,5 procenta.