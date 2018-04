Huť zůstane po prodeji v provozu, slibuje ředitel ArcelorMittalu Ostrava

před 12 minutami

Ostrava - Pokud by Evropská komise souhlasila s prodejem hutě ArcelorMittal Ostrava (AMO), zůstala by huť plně v provozu, jen pod novým vlastníkem. Sdělil to dnes generální ředitel a předseda představenstva AMO Ašók Patil.

Jeho vyjádření přichází poté, co možný prodej kritizoval předseda odborů Josef Středula a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner zdůraznil, že případný prodej nesmí ohrozit zaměstnanost v kraji.

Slezský podnik patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal, která chce koupit hutě Ilva v italském městě Taranto. "V souvislosti s akvizicí italské ocelárny Ilva musela skupina ArcelorMittal předložit kompenzační balíček," řekla mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková.

Důvodem byla podle ní obava Evropské komise, že by vzniklý tržní podíl mohl ohrozit hospodářskou soutěž v odvětví. Ilva je podle kapacity produkce největší ocelárna v Evropě.

"Součástí těchto navržených kompenzací je mimo jiné i případný prodej ostravské huti. Pokud Komise návrh přijme, huť zůstane plně v provozu i nadále, jen pod novým vlastníkem," komentoval to Patil.

Evropská komise má ve věci rozhodnout 23. května a případ teď nekomentuje. Komise analyzuje, jaký vliv by navržené kompenzace měly na evropský trh z hlediska ochrany hospodářské soutěže. Kdyby s prodejem AMO souhlasila, zachování provozu podniku by bylo zřejmě jednou z jeho podmínek.

Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) není jisté, že bude muset ArcelorMittal ostravskou huť prodat. "Probíhá analýza, zdali je to skutečně nutné, čili jinými slovy řečeno, zatím není oficiální stanovisko, že to tak musí být. Do jisté míry pořád existuje šance, že se hutě nebudou prodávat," řekl hejtman.

Propouštění v huti podle něj nyní nehrozí. "Předně musí být hutě prodány, nesmí být zavřeny, to je první podmínka. Jde o to nalézt vlastníka, který bude ochoten se o hutě postarat. Generují zisk, myslím, že to je podnik, který skutečně může být atraktivní pro budoucího majitele," zdůraznil Vondrák.

Podle odborníků z ocelářského oboru by ArcelorMittal neměl mít problém najít případného zájemce o koupi ostravského podniku, protože jde o fungující továrnu, která si vede dobře. Kupcem by zřejmě byl někdo, kdo už ocel vyrábí. Jde o specifické odvětví, do kterého bude investovat spíše někdo, kdo už má s výrobou oceli zkušenosti, než například investor z finančního sektoru.

Na zachování provozu fabriky bude podle odborníků z ocelářství komise trvat nejspíš i proto, že v případě jejího zavření by se síla ArcelorMittalu na trhu ještě zvýšila.

Vondrák řekl, že kraj jedná s AMO o ekologických opatřeních a týkat se to bude i případných nových majitelů. "Pracujeme na takzvané dobrovolné smlouvě, kdy se ArcelorMittal zaváže k opatřením, která budou životní prostředí dále zlepšovat. Dodržení těch podmínek, aby ovzduší bylo čistší, bude platit i pro nové majitele," řekl hejtman.

Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) má i s dceřinými společnostmi téměř 7000 zaměstnanců. Ročně vyrábí přes dva miliony tun oceli zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. V roce 2016 vytvořil AMO čistý zisk 1,308 miliardy korun, o 1,017 miliardy vyšší než o rok dříve.

Tržby firmě klesly meziročně o 1,807 miliardy na 28,786 miliardy korun. Celá skupina ArcelorMittal se na celosvětové produkci oceli podílí zhruba šesti procenty.