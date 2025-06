Hodnota Tesly se kvůli sporu Muska s Trumpem prudce propadla pod bilion dolarů

Akcie americké automobilky Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, ve čtvrtek oslabily o více než 14 procent. Hodnota podniku tím spadla o 126 miliard dolarů (2,7 bilionu korun) a vrátila se pod hranici jednoho bilionu dolarů. Investoři výprodejem reagovali na veřejnou roztržku mezi Muskem a prezidentem Donaldem Trumpem, kteří na sebe útočili na sociálních sítích.

V pátek před polednem akcie před oficiálním začátkem obchodování vykazovaly téměř pětiprocentní růst.

Americký prezident se s Muskem coby nejbohatším člověkem světa dostal do sporu kvůli zákonu o výdajích, který Musk vnímá jako nepříznivý k jeho podnikatelským aktivitám. Trump naznačil, že by americká vláda mohla ukončit obchodní vazby s Muskovými společnostmi, čímž se slovní válka mezi oběma muži ještě vyostřila.

"Elon už byl 'na ústupu'. Já jsem ho požádal, aby odešel, zrušil jsem mu mandát na elektrická auta, který všechny nutil kupovat elektromobily, i když je nikdo jiný nechtěl (a on měsíce věděl, že to udělám!). Prostě se ZBLÁZNIL!" napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Musk byl do konce května v čele vládního úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), kam jej dosadil Trump.

Propad tržní kapitalizace Tesly o 126 miliard dolarů je největší, jaký kdy tento výrobce elektromobilů zaznamenal, upozornil server CNBC. Tržní hodnota, která je výsledkem počtu emitovaných akcií vynásobeného jejich aktuální hodnotou na burze, ve čtvrtek po skončení obchodování činila zhruba 916 miliard USD.

"S Elonem jsme měli skvělý vztah. Nevím, jestli ho budeme mít i nadále," řekl Trump ve čtvrtek v oválné pracovně. "Překvapilo mě to," dodal. "Ať už je to, jak chce," odsekl Musk, když prezident mluvil. "Beze mě by Trump prohrál volby, demokraté by ovládli Sněmovnu reprezentantů a republikáni by v Senátu měli 51:49," napsal pak na své sociální síti X.

Musk v minulých dnech pohrozil, že ty zákonodárce, kteří hlasovali pro zákon o výdajích navržený Trumpem, donutí obhajovat se v primárkách. Návrh zákona už předtím označil za "odpornou ohavnost", což představuje významný posun v jeho dosavadních komentářích k Trumpově administrativě.

Spor mezi Muskem a Trumpem komentují i někteří další miliardáři. Například zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Capital Management Bill Ackman oba v příspěvku na síti X vyzval, aby spory ukončili. "Mnohem silnější jsme spolu, ne když jsme rozděleni," napsal Ackman. "To se nemýlíte," odpověděl mu na to Musk.

Šéf Tesly také položil otázku, zda nenastal čas v USA založit novou politickou stranu, o čemž nechal na síti X také hlasovat. Investor Mark Cuban, což je další z miliardářů, jeho návrh zřejmě podpořil, jak plyne z jeho reakce.

"Rozvod v přímém přenosu. Tak by se dala popsat včerejší vyostřená situace mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem. Souboj dvou obrovských eg se dal dříve nebo později očekávat, jeho průběh byl ale skutečně spektakulární," napsal v pátek analytik Purple Trading Petr Lajsek. Dodal, že akcie Tesly po uzavření trhů krátce posilovaly, když Musk na síti X uznal, že pro dobro Spojených států je vhodné, aby se s Trumpem usmířili.

V pátek před polednem středoevropského času akcie Tesly vykazovaly v elektronických systémech před oficiálním začátkem obchodování téměř pětiprocentní růst, ani to ale nestačilo k tomu, aby se tržní hodnota automobilky vrátila nad bilion dolarů. K růstu podle analytiků přispěly právě náznaky, že Musk by se chtěl s Trumpem usmířit. Oficiální začátek obchodování na burzách v USA je v 09:30 východoamerického času (15:30 SELČ).