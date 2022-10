Mobily, laptopy i foťáky. Europoslanci schválili jednu nabíječku pro více zařízení

Evropský parlament dnes učinil jeden z posledních kroků na cestě k zavedení jednotného nabíjecího řešení pro chytré telefony, tablety a další přenosná zařízení. Europoslanci schválili finální verzi směrnice, podle níž budou muset výrobci od podzimu 2024 používat výhradně kabely a zdířky typu USB-C. Návrh se týká i laptopů, na které se sjednocení nabíječek začne vztahovat až na konci roku 2026.

"Dnes je velký den. Pro spotřebitele a také velký den pro naše životní prostředí," prohlásil maltský europoslanec Alex Saliba, který se jako zpravodaj Evropského parlamentu (EP) podílel na formování konečného znění normy.

Při svém dopoledním vystoupení se slovy "toto je minulost" zvedl nad řečnický pultík klubko kabelů a adaptérů, načež dodal "toto je současnost" a ukázal jedinou nabíječku. Krátce po poledni pak parlament příslušný návrh odhlasoval poměrem 602 hlasů ku 13.

Podle unijních činitelů norma nejen zjednoduší životy obyvatelům a ušetří jim peníze, ale také zredukuje množství elektronického odpadu. Eurokomisařka Margrethe Vestagerová ji dnes na půdě EP spojovala s úsporou až 1000 tun "e-odpadu" ročně.

Evropská komise návrh předložila loni v září a iniciativa poměrně rychle získala podporu europoslanců i členských zemí unie. Během letošních vyjednávání o konečné podobě byl záběr směrnice rozšířen.

Spotřebitelům by tak měl kabel s koncovkou USB-C v budoucnu stačit na nabíjení mobilů, tabletů, čteček, digitálních fotoaparátů, bezdrátových sluchátek, myší a reproduktorů nebo ovladačů k herním konzolám. Na tyto produkty se opatření začne vztahovat 24 měsíců po vstupu v platnost, u laptopů mají výrobci 40 měsíců na to, aby se přizpůsobili.

Diskutovalo se dlouhá léta

Dotažení legislativního procesu do konce vítali zástupci všech politických skupin Evropského parlamentu. Někteří zdůrazňovali, že spotřebitelé se díky přijaté regulaci také budou moci rozhodnout, zda si nové přenosné zařízení koupí s novou nabíječkou, nebo bez ní.

Také ovšem zaznívala kritika na adresu Evropské komise, že cesta ke sjednocení nabíječek trvala příliš dlouho. Komise v uplynulých letech o tématu jednala s výrobci, přičemž proti vystupovala zejména společnost Apple, která dlouhodobě používá vlastní systém konektorů.

"Již přes deset let se snažíme z půdy Evropského parlamentu dotlačit komisi k tomu, aby začala jednat, ale až donedávna byla komise neaktivní," řekla česká europoslankyně Kateřina Konečná, která při přípravě opatření plnila roli stínové zpravodajky. Přijatá směrnice podle ní mohla zahrnovat i další typy zařízení, označila ji nicméně za důležitý krok na zmírnění problému, s nímž "se setkáváme všichni".

O tom, že EP roky volal po zásahu unijní exekutivy, mluvila na plénu také další česká europoslankyně Dita Charanzová. Aktuální vývoj podobně jako ostatní řečníci vítala, zdůraznila však, že unijní předpisy bude třeba přizpůsobovat technologickému vývoji.

"USB-C je dnes nejefektivnější variantou nabíječky, ale zítra může přijít USB-D nebo nový bezdrátový standard," uvedla Charanzová. V této souvislosti nová směrnice dává prostor EK k úpravě pravidel skrze takzvané akty v přenesené pravomoci.

Český europoslanec Jiří Pospíšil vyzdvihl zahrnutí notebooků, které je podle něj výsledkem tlaku europoslanců ve vyjednávání s členskými zeměmi. "Když si je spotřebitelé budou moci nabíjet stejnou nabíječkou jako třeba mobil, výrazně jim to usnadní život," uvedl.

Další novinkou je podle europoslance a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji také zajištění nabíjecího protokolu USB Power Delivery. "Díky tomu nebudou moci výrobci bezdůvodně omezovat rychlost nabíjení," vysvětluje Kolaja.

Schválený text počítá podle něj také s bezdrátovým nabíjením. I to by do budoucna mělo být možné pomocí univerzální nabíječky na všechna zařízení.