EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

Google zavedl opatření k boji proti manipulačním technikám, které některé webové stránky používají ke zlepšení svého umístění ve výsledcích vyhledávání. Google to považuje za formu spamu. Podle zjištění unijní exekutivy by to však mohlo vést k tomu, že Google znevýhodní při vyhledávání zpravodajské weby, pokud mají na svých stránkách obsah od komerčních partnerů.
"Jsme znepokojeni tím, že směrnice společnosti Google vedou k tomu, že s vydavateli zpráv se ve výsledcích vyhledávání nezachází spravedlivě, přiměřeně a bez diskriminace," uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová. Dodala, že komise věc prověří, aby zajistila, že vydavatelé zpráv nepřijdou o důležitý zdroj příjmů v době, která je pro ně obtížná.
Evropská komise už firmu Google opakovaně potrestala. Za pokutu 2,95 miliardy eur (zhruba 71 miliard Kč) vyměřenou na začátku září si komise vysloužila kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokud se nejnovější podezření potvrdí, hrozí Googlu další vysoká pokuta.
Zahájení řízení ještě neznamená, že se prokázalo porušení nařízení, zdůraznila komise. Vyšetřování chce mít uzavřené do dvanácti měsíců.