Ekonomika

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

ČTK ČTK
před 54 minutami
Evropská komise (EK) začala opět vyšetřovat americkou internetovou společnost Google. Tentokrát má podezření, že firma ve výsledcích vyhledávání znevýhodňuje internetové stránky některých médií, což by bylo v rozporu s unijním nařízením o digitálních trzích (DMA). Komise o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Google, který je součástí technologického koncernu Alphabet, podezření odmítá.
Google ilustrační foto
Google ilustrační foto | Foto: Reuters

Google zavedl opatření k boji proti manipulačním technikám, které některé webové stránky používají ke zlepšení svého umístění ve výsledcích vyhledávání. Google to považuje za formu spamu. Podle zjištění unijní exekutivy by to však mohlo vést k tomu, že Google znevýhodní při vyhledávání zpravodajské weby, pokud mají na svých stránkách obsah od komerčních partnerů.

Související

Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Cyber Czech - kybercvičení núkib Ilustrační snímek / IT expert / Hacker / Počítač / Internet / Zahraniční / Informace / Síťě / Internet / Hrozba /

"Jsme znepokojeni tím, že směrnice společnosti Google vedou k tomu, že s vydavateli zpráv se ve výsledcích vyhledávání nezachází spravedlivě, přiměřeně a bez diskriminace," uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová. Dodala, že komise věc prověří, aby zajistila, že vydavatelé zpráv nepřijdou o důležitý zdroj příjmů v době, která je pro ně obtížná.

Evropská komise už firmu Google opakovaně potrestala. Za pokutu 2,95 miliardy eur (zhruba 71 miliard Kč) vyměřenou na začátku září si komise vysloužila kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokud se nejnovější podezření potvrdí, hrozí Googlu další vysoká pokuta.

Zahájení řízení ještě neznamená, že se prokázalo porušení nařízení, zdůraznila komise. Vyšetřování chce mít uzavřené do dvanácti měsíců.

 
Mohlo by vás zajímat

ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

"Kolik vlastně máme platit?" Švédský král šokoval klimatický summit v Brazílii

Skryté finanční sítě Rusku umožňují obcházet ropné sankce, vydělalo 800 miliard

Skryté finanční sítě Rusku umožňují obcházet ropné sankce, vydělalo 800 miliard
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Evropská unie (EU) USA internet Google

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

ŽIVĚ
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami
Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu," vzkázala policie.
před 33 minutami
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie
Přehled

Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Mrazivá rekonstrukce největší české vlakové katastrofy, plné chyb, záhad a komunistického mlčení. Před 65 lety zemřelo u Stéblové 118 lidí.
před 38 minutami
Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát do péče o ně zapojí příbuzné.
před 40 minutami
Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz.
před 51 minutami
Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Podívejte se na nový díl hokejového podcastu Bago.
před 54 minutami
EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

Zahájení řízení ještě neznamená, že se prokázalo porušení nařízení, zdůraznila komise. Vyšetřování chce mít uzavřené do dvanácti měsíců.
Další zprávy