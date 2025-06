Kolují drastické předpovědi o ceně energií. Expert na EU popsal pravděpodobný scénář

Aktuálně je systém emisních povolenek nastaven tak, aby k drastickému navyšování cen nedošlo, říká někdejší zpravodaj ČTK a bývalý zaměstnanec Evropské komise Karel Barták. Pojistky jsou platné do roku 2030, později by mohlo dojít k nárůstu cen. "U benzínu o nějaké dvě až čtyři koruny, u nafty kolem čtyř korun a třípokojového bytu na vytápění asi o 2 500 korun ročně," předpovídá.

Schválení něčeho "z nepozornosti", jak o tom mluvil předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, je podle Bartáka důsledkem toho, jak je v České republice (ale i některých dalších státech) celý systém nastaven.

"V Bruselu máme skutečně aparát - to je několik set lidí, kteří do hloubky znají všechny návrhy zákonů a směrnice nařízení, které jsou na stole. Oni ale čekají na to, až dostanou z Prahy mandát a vyjednávací pozice. A pokud ty pozice nemají, tak v podstatě nemohou nic dělat."

V Česku se pak najednou probudíme v okamžiku, kdy už je v podstatě pět minut po dvanácté a začneme všechny přesvědčovat, že to nechceme, konstatuje.

Podle hosta Matyáše Zrna jsme si za uplynulých dvacet let zkrátka nezvykli, že některé zákony nevznikají u nás v poslanecké sněmovně, ale někde jinde. "Jestliže dnes říkáme, že bychom rádi tu směrnici (z balíčku Fit for 55) neměli, tak ono to v podstatě nejde. A bylo by dobře lidem říct, že to nejde."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-06:31 Čeká nás drastické zvýšení cen benzínu, plynu a uhlí? Proč máme platit o 2 až 4 koruny víc? Bude to stát nějak kompenzovat?

06:31-11:28 Jak se budou peníze z klimatického fondu přerozdělovat? Kdo může za to, že teprve teď debatujeme o něčem, co už se rozhodlo?

11:28-17:08 Jak funguje schvalovací proces v EU? Je zásadní, pro co se už rozhodly velké státy jako třeba Německo? Hraje roli složitos celého systému a kdo tedy změny nakonec odkýval?

17:08-20:32 Nechali se balíčkem Fit for 55 Babiš nebo Fiala napálit? Můžou se ceny paliv vymknout zpod kontroly?

20:32-25:25 Jak vysvětlit laikovi systém emisních povolenek? Jak systém ETS pomohl snížit emise? Může dekarbonizace budov otřást trhem s nemovitostmi?

25:25-28:07 Zvládneme do osmi let nahradit uhelné elektrárny? Jak v Rakousku a v Německu testují systém poplatků, na který se chystá EU? Připravuje se už i Česká republika?

28:07-29:56 Jak bude fungovat motivování lidí zvýšením cen tepla pro ty, kdo vytápí plynem a uhlím? Zvládne tlak na zateplování tuzemské stavebnictví?