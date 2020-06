Nejméně obřadů od roku 1918. Krize smetla svatební byznys, někde pomůžou obnovy slibu

Marcela Juříková si dva týdny předtím, než vláda v polovině března nařídila zavřít většinu obchodů, otevřela druhou pobočku svého svatebního salonu. Vybavená prodejna plná zboží ji stála nemalé peníze, po čtrnácti dnech slibného rozjezdu ale musela obchod na týdny zavřít. “Vím o několika kolezích, kteří vyprodávají zásoby a salon ruší úplně," líčí Juříková, jak nouzový stav zasáhl svatební trh.

"Poznamenalo nás to hodně tragicky. Náklady na provoz salonu nám zůstaly téměř v plné výši, a nejenže se zastavily příjmy, ale museli jsme jít i do minusu kvůli vrácení uzavřených objednávek, které jsme měli nasmlouvané půl roku i déle," popisuje pro online deník Aktuálně.cz Juříková, majitelka dvou svatebních salonů Svatka v Uherském Hradišti a Brně.

Právě v jihomoravské metropoli provozovnu otevřela jen čtrnáct dní před uzavřením téměř většiny obchodů v Česku. Vláda navíc opatření proti šíření koronaviru přijala v době, kdy ještě doznívala plesová sezona, takže ztráty přišly i z této strany.

I přestože Juříková investovala peníze do vzniku druhé prodejny, stále jí zůstala finanční rezerva, která jí pomáhá překlenout ekonomicky náročné období. "Přesto teď ale máme i faktury po splatnosti, pečlivě si vedeme jejich seznam a postupně hradíme, co je potřeba. Jsem nervozní z toho, že platíme se zpožděním," přiznává, byť nepochybuje, že její podnikání situaci unese. "Nové objednávky přicházejí, určitě to zvládneme, ale je to zkrátka těžké," říká.

A není zdaleka jediná v tomto oboru, kdo teď sčítá ztráty. Kvůli nouzovému stavu se tento březen v Česku konalo nejméně svateb od roku 1918, počet obřadů nepřesáhl 600. Valná většina lidí svatbu posunula, část snoubenců termín zrušila úplně.

"Dotklo se mě to opravdu hodně. V podstatě jsem byznys na tento rok ztratila," říká svatební koordinátorka Lucie Holá, která provozuje svatební agenturu. Organizuje především česko-zahraniční nebo úplně zahraniční svatby. Ty, kde se bere výhradně pár žijící v Česku, jen minimálně. Takovou letos pořádala jen jednu. Vzhledem k zavřeným hranicím a zrušeným letům tak přišla o drtivou většinu zakázek.

"Všechno se zrušilo, nebo přesunulo. Většinou se svatby posunuly na neurčito, protože pro klienty zůstává i příští rok s otazníkem," dodává Holá, která má hodně zákazníků z Velké Británie a Spojených států, kde se situace kolem koronaviru stále nevyvíjí příliš příznivě.

I ji v této době zachránil finanční "polštář". Uskromnit se musí, ale není to tak, že by s podnikáním musela končit.

"Ale vnímám, že třeba tam nějaká konkurence propustila jednu zaměstnankyni. Fotografové a kameramani jsou zase často lidé, kteří žijí z měsíce na měsíc a finanční rezervy mnohdy nemají. Někteří lidé, kteří nejsou tolik finančně gramotní, už stihli i utratit zálohy od klientů, část zákazníků ale pak měla právo na jejich vrácení a oni jim je neměli z čeho vrátit," líčí Holá obtížnou situaci, ve které se ocitly svatební agentury, ale třeba i fotografové nebo floristky.

Odvětví vyřazené z provozu

Současně připomíná, že svatba je událost, která se plánuje měsíce dopředu, její agentura tak těžko může finanční "díry" honem zalepit jinou zakázkou.

Stejná slova zaznívají i od Světlany Uldrichové, majitelky svatební agentury Boutique weddings. "Je problém, že svatby se samozřejmě nedomlouvají měsíc předem, ale třeba rok dopředu. Když vám tedy někdo v březnu zruší svatbu, která měla být v letní sezoně, tak máte už jen minimální šanci, že byste mohla na léto získat jiné zakázky," říká Uldrichová, která v řádném datu nakonec uspořádá oproti původním plánům jen asi čtvrtinu svateb.

"Naše odvětví bylo na pár měsíců naprosto vyřazeno z provozu a letos je v podstatě v troskách, protože jsme přišli o většinu práce, kterou jsme měli nasmlouvanou," popisuje Uldrichová, která taktéž pořádá svatby pro cizince.

Situace je u ní stejná jako u konkurenčních agentur: většina lidí svatbu posunula, někteří ji "odpískali" úplně.

Po svém se rozhodla situaci vyřešit Alena Macháčková z Prahy, která se nakonec oddá hned dvakrát. Původně tak měla učinit 25. dubna. "Když vláda vyhlásila zákaz svateb (s ohledem na nouzový stav, pozn. red.), pro jistotu jsme si zamluvili termín na konci tohoto září. Pořád jsme ale doufali, že na konci dubna už zase bude vše dovoleno. Svatby do deseti osob nakonec povolili jen několik dnů před naším termínem, kdy už jsme z té nejistoty byli dost nervózní," vzpomíná Macháčková, jak jim koronavirus zkomplikoval plánování.

Nakonec se proto s budoucím manželem dohodli, že se 25. dubna vezmou pouze se svědky a rodiči. "Měli jsme vyryté datum na prstýncích, navíc pro nás ten den byl významný tím, že to bylo třicet let od svatby mých rodičů," doplňuje Macháčková, která si s ženichem velký den zopakuje v září, tentokrát však už se všemi hosty. Vzhledem k tomu, že měli svatbu v kostele, jim oddávající kněz navrhl, že celá svatba se dá v podstatě zopakovat v rámci "obnovení slibu".

"Opakovaná" svatba je ale vyjde na více peněz, například hotel, který měli pro hosty zamluvený na duben, už je v září plný. Čerstvě sezdaný pár tak musel najít nové a dražší ubytování i mimo město, kde se obřad bude konat.

Rok 2021 ve znamení svateb

Svatební organizátorky Uldrichová i Holá se shodují, že organizátory českých svateb krize zasáhla méně než jejich kolegy v zahraničí. Vláda navíc již většinu epidemiologických opatření zrušila (včetně nařízení o zavření obchodů), a stejně jako jiná odvětví i svatební byznys se tak pomalu vrací zpátky k životu.

Domněnku, že pro pořadatele českých svateb je situace méně bolestivá, potvrzuje Kateřina Pavelková z agentury Adina. "Ty se nám nezrušily vůbec, takže tam jsme negativní finanční dopad nezaznamenali. Už teď máme dokonce nové poptávky ještě na tento rok. Někteří snoubenci se totiž rozhodli využít toho, že se mnoho termínů uvolnilo," vysvětluje Pavelková.

Oproti tomu 90 procent zahraničních svateb, které její agentura plánovala, se odsunulo na rok 2021. Ten tak bude podle Pavelkové velmi hektický.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy svatební salony a další firmy a podnikatelé či OSVČ, které vydělávají na organizaci svatebních obřadů, přišli letos v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru o 21,3 milionu korun. Kovanda vychází z údajů loňského průzkumu agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting, z kterého vyplynulo, že každý čtvrtý pár v Česku zaplatí za svatbu mezi dvaceti až padesáti tisíci korunami a každá pátá dvojice svatebčanů za ni utratí přes 50 tisíc korun. Necelá pětina investuje do deseti tisíc korun a o něco více snoubenců má výdaje mezi deseti až dvaceti tisíci korunami.

Juříková, která provozuje dva svatební salony, poznamenává, že ani finanční pomoc podnikatelům od státu není dostatečná. "Kromě příspěvku ve výši 500 korun na den nepřišlo nic. Požádala jsem si i o bezúročný úvěr (podnikatelský úvěr Covid pro malé a střední firmy zasažené koronavirem, pozn. red.), ale tam se mi zatím nikdo neozval," uzavírá.

