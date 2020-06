Velké oděvní značky padají jedna po druhé do obřích ztrát. Zavřou tisíce prodejen

Zara, Bershka, C&A, Monsoon, Debenhams, Victoria’s Secret, Dolce & Gabbana. Přiblížila se doba, kdy tyto značky najdou zákazníci už pouze on-line. Například španělská oděvní společnost Inditex, která vlastní mimo jiné řetězec Zara, se letos propadla poprvé do ztráty a po celém světě zavře na 1200 obchodů. Zároveň investuje tři miliardy dolarů do zlepšení e-shopů, jejichž trend umocnila pandemie.

Inditex ve středu po oznámení své první čtvrtletní ztráty uvedl, že zavře zejména starší a menší obchody v Evropě a Asii a od jiných společností než Zara. Inditex vlastní celkem osm značek, vedle Zary jde o Massimo Dutti, Bershku, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, Oysho a Zaru Home.

V současné době provozuje Inditex po světě 7412 obchodů, reorganizace kromě zavření více než tisícovky z nich současně počítá i s otevřením 450 nových.

Především se chce ale Inditex soustředit na on-line prodej, jehož význam posílil v době koronavirové pandemie, kdy řada států kvůli opatřením proti šíření nákazy kamenné obchody zavřela. "Méně obchodů a soustředěnější důraz na internetový prodej," shrnul strategii španělského podniku list The Wall Street Journal. Propouštění firma neplánuje.

Společnosti během dubna, kdy ji pandemie donutila zavřít tisíce obchodů, vzrostly zisky z internetového prodeje o 95 procent oproti stejnému období loni. Značka se přesto potýká se ztrátami, e-shopy propad tržeb způsobený zavřenými prodejnami nevyrovnaly. Čistá ztráta za únor až duben činila 409 milionů eur (téměř 11 miliard Kč) ve srovnání se ziskem 736 milionů eur ve stejném období loni.

V květnu se začaly obchody postupně otevírat a firma očekává, že všechny její obchody na důležitých trzích budou opět v provozu do konce června.

Zavírají i další značky

Španělská oděvní společnost není zdaleka jedinou firmou, jež do budoucnosti vidí větší potenciál v on-line prostoru a která oznámila rušení kamenných poboček. Ještě před plným vypuknutím krize se rozhodla snížit počet prodejen také původem nizozemská firma C&A, třicet jich zrušila ve Francii a třináct v Německu.

Jen ve Spojených státech pak maloobchodníci plánují ještě letos zavřít 20 000 až 25 000 prodejen, a sice v důsledku koronavirové krize. Uvádí to průzkum společnosti Coresight Research. Znamenalo by to výrazné překonání rekordu z loňského roku, kdy maloobchodníci v USA ohlásili zrušení zhruba 9300 prodejen.

V Británii pak zůstane natrvalo zavřených například 35 prodejen britského módního řetězce Monsoon a Accessorize, v nichž pracovalo přes 500 lidí. Podle zakladatele této značky Petera Simona se podniku před příchodem koronaviru dařilo, téměř tříměsíční zavření obchodů ale firma bez větších šrámů prostě nemohla ustát. Simon mluví o bezprecedentní krizi. Značka nicméně dál taktéž spoléhá i na on-line prodej.

Krize dolehla i na řadu dalších módních značek, ty luxusnější nevyjímaje. Například na britský řetězec obchodních domů Debenhams byla uvalena nucená správa, tři z dvaceti prodejen ve Velké Británii kvůli tomu zatím znovu neotevřely. Firma už avizovala také propouštění.

Pandemie ekonomicky zasáhla i značku luxusního prádla Victoria’s Secret. V Británii, kde před koronavirovou krizí provozovala 25 prodejen a zaměstnávala téměř 800 lidí, již společnost vyhlásila úpadek. Ekonomické problémy ji ale sužovaly delší dobu. Společnost také dlouhodobě čelí kritice "kvůli jednostrannému pohledu na krásu" - značka na módní mola vždy posílala pouze dlouhonohé a extrémně štíhlé modelky.

S velkými ztrátami počítá i italská značka Dolce & Gabbana, jedna z deseti největších italských módních společností.