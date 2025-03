EET pro hotely má zpoždění. Ubytovací "big brother" rozděluje podnikatele

Ministerstvo pro místní rozvoj věří, že od července spustí testovací verzi elektronické evidence všech krátkodobých ubytovacích zařízení a jejich hostů. Systém zvaný eTurista resort chystá už dva roky.

Bude to taková malá revoluce v evidenci firem, podnikatelů a lidí, prostě všech, kdo krátkodobě ubytovávají turisty a další dočasné hosty. Místo papírové či digitální knihy hostů centrální elektronický systém.

Každý, kdo tímto způsobem pronajímá byt nebo pokoj v hotelu, dostane registrační číslo a jeho prostřednictvím - povinným uvedením například v nabídce platforem, jako je Booking.com nebo Airbnb -, bude nabízet své služby a povinně zadávat údaje o svých hostech. Data pak budou mít k dispozici v různě omezené míře obce, statistický úřad, ale například i finanční úřady. A také evropský Eurostat. O zavedení systému eTurista, jakéhosi EET pro hotely, by měli teď na jaře hlasovat poslanci a následně senátoři.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) už projekt chystá od roku 2023, vládou schválená verze ležela od loňska bez povšimnutí měsíce v Poslanecké sněmovně, kde ji poslanci až letos v únoru v prvním čtení schválili.

Finální hlasování by mělo podle MMR proběhnout na jaře, pak přijde na řadu Senát a od července by u několika dobrovolně přihlášených pronajímatelů bytů, rodinných penzionů i velkých ubytovacích řetězců měl začít testovací provoz. Naostro a povinně pro všechny by se mohl eTurista rozjet od ledna příštího roku. Místo původně předpokládané letošní poloviny roku.

"Důvodem zpoždění je především časová prodleva v projednávání v Poslanecké sněmovně. Podle upraveného harmonogramu považujeme za reálné spuštění pilotního - zkušebního provozu v polovině roku. V současnosti probíhá jednání s Asociací hotelů a restaurací, která nám doporučí některé ze svých členů. Ti se pak v případě zájmu budou účastnit zkušebního provozu," vyjádřila se mluvčí MMR Karolína Nová.

"Jsem zásadně pro zavedení takového systému," reaguje například generální ředitel pražských hotelů NH Prague City a NH Collection Prague Petr Nešpůrek. "Potřebujeme, aby se situace na tomto trhu narovnala, plno lidí a obecně ubytovatelů to obchází. Nejen v reportování cizinecké policii, ale i městům a obcím ohledně úhrady místních poplatků. Budou se reportovat všechny pobyty, nejen cizinců, ale i domácích hostů, z toho vznikne kontrola ve smyslu, že co se reportuje, to se bude i platit. Momentálně se nějakých 30 až 40 procent místních poplatků neodvádí," říká Nešpůrek.

Projekt, který má kromě zlepšení evidence, případně administrativy omezit šedou ekonomiku a zatajování ubytovaných hostů, budí od počátku přípravy vášně zejména u nejmenších pronajímatelů. Česku hrozí "ubytovací big brother" a komplikace v místech s nestabilním připojením k internetu.

"Je to naprostá šílenost. Jak bude například systém pracovat, když náhodou vypadne internet? Současný stav byl na hraně, ale toto je za hranou," vyjádřil se už dříve v Lidových novinách Tomáš Macek, provozovatel Penzionu Kvilda - Luční. Vadí mu například, že pokud dojde k technické poruše, nestihne do v návrhu požadovaných 24 hodin od ubytování hosta uvést do systému jeho údaje.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek naopak soudí, že eTurista přinese zjednodušení celé agendy a narovnání podmínek v tomto oboru podnikání. Údaje o hostech, jako je jméno, trvalé bydliště, státní příslušnost, číslo občanky musejí ubytovatelé vyžadovat od hostů už nyní, na tom se nic nemění.

Data však budou přístupná širšímu okruhu institucí, nejen danému hotelu nebo kontrolám ze strany cizinecké policie či finančního úřadu, ale i radnicím příslušných obcí a měst nebo mimo jiné i evropskému statistickému úřadu Eurostat.

"Nové v tomhle bude to, že místo knihy návštěv budou tyhle údaje o hostech zaneseny do elektronického systému a ten je roznese těm, kteří na to mají nárok, a v podobě, v jaké na to mají nárok," říká Stárek.

Celá tato novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu sice vychází z požadavku na implementaci EU nařízení o jednotné evidenci, ale Česko může do novely i přidat něco navíc.

Například možnost obcí a měst regulovat počet a dobu ubytovávání hostů v soukromých bytech. Radnice zejména v turisticky exponovaných regionech evidují často stížnosti místních lidí na hlučné oslavy v pronajímaných bytech v sousedství.

Generální ředitel NH hotelů v Praze upozorňuje i na další rizika, související s novým systémem - neúměrné navyšování místních poplatků ve městech a obcích. Například Praha připravuje zdražení poplatku z 50 na 200 korun za noc.

"To je absolutní nonsens. Tak závratná částka je málokde ve světě. Pokud to tak bude, tak ubytovatelé se budou snažit v hojné míře poplatky i celý systém eTurista co nejvíc obcházet," varuje Petr Nešpůrek.