EBRD zvýšila odhad letošního růstu české ekonomiky na dvě procenta

před 3 hodinami
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zlepšila výhled české ekonomiky na letošní rok. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se zvýší o dvě procenta, zatímco v květnové prognóze růst odhadovala na 1,6 procenta. Banka to uvedla ve čtvrtek ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí.
EBRD ve čtvrtek uvedla, že ekonomiky ve střední Evropě a Pobaltí se postupně přizpůsobily nižším dodávkám ruského plynu a vyšším cenám energií, které jsou důsledkem dopadů ruské invaze na Ukrajinu.
EBRD loni na jaře předpovídala, že česká ekonomika v letošním roce vzroste o 2,5 procenta. Následně však odhad opakovaně zhoršila, naposledy tak učinila letos v květnu. Nejnovější výhled je tak navzdory zlepšení nadále nižší než prognóza z loňského jara.

Banka ve výhledu na letošní rok také zůstává o něco pesimističtější než české ministerstvo financí, jehož srpnová prognóza letošní růst odhaduje na 2,1 procenta. EBRD nicméně nadále předpokládá, že v příštím roce hospodářský růst zrychlí na 2,2 procenta, zatímco prognóza ministerstva financí počítá se zpomalením na dvě procenta.

EBRD ve čtvrtek také zhoršila odhady vývoje ekonomiky na Slovensku a v Maďarsku. Zlepšila naopak výhled pro Polsko, které by mělo v letošním i příštím roce zůstat nejrychleji rostoucí ekonomikou ze zemí Visegrádské skupiny (V4).

Polská ekonomika letos podle EBRD vykáže růst o 3,5 procenta a v příštím roce o 3,4 procenta. V Maďarsku banka na letošní rok předpovídá jen půlprocentní růst, na příští rok však počítá se zrychlením na dvě procenta. Na Slovensku se HDP v letošním roce podle předpokladů banky zvýší o 1,1 procenta a v příštím roce o 1,6 procenta.

EBRD uvedla, že ekonomiky ve střední Evropě a Pobaltí se postupně přizpůsobily nižším dodávkám ruského plynu a vyšším cenám energií, které jsou důsledkem dopadů ruské invaze na Ukrajinu. Banka předpověděla, že hospodářský růst v celém tomto regionu v letošním roce dosáhne 2,4 procenta a v roce příštím zrychlí na 2,7 procenta.

EBRD byla založena v roce 1991, aby pomohla bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy a Sovětského svazu při přechodu k tržnímu hospodářství. Nyní působí zhruba ve čtyřech desítkách zemí v Evropě, Asii a v Africe. V březnu 2021 se banka na žádost české vlády rozhodla, že po třináctileté pauze začne opět investovat v České republice.

 
