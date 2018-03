Praha opět získá přímé letecké spojení do Berlína, novou linku chystá easyJet

před 53 minutami

Praha - Praha bude mít po několika měsících opět přímé letecké spojení do Berlína. Novou linku na berlínské letiště Tegel bude od 21. dubna provozovat letecká společnost easyJet. Do Berlína bude létat třikrát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Dnes to sdělila Kateřina Pavlíková z tiskového oddělení Letiště Praha. Předchozí spojení mezi Prahou a Berlínem zajišťovala do loňského října společnost Air Berlin. "Přímé lety mezi Prahou a Berlínem jsou obchodně důležitým leteckým spojením. Proto jsme rádi, že se podařilo v krátkém čase nahradit ukončení provozu předchozího dopravce a pravidelná linka s německou metropolí se od 21. dubna obnoví," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Očekává, že přímý spoj využije ročně více než 26 000 cestujících v obou směrech. Další linku z Prahy chystá také letecká společnost Emirates, od 1. července zavede do Dubaje druhou denní linku. První byla zavedena v polovině roku 2010, od té doby společnost na této trase přepravila 1,7 milionu pasažérů. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

autor: ČTK