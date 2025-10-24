Ekonomika

Důvěra v českou ekonomiku setrvale roste u podnikatelů i spotřebitelů

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Důvěra v českou ekonomiku letos v říjnu vzrostla meziměsíčně o 2,1 bodu na 104 bodů. V případě podnikatelů se důvěra zvýšila o 1,8 bodu na 103,4 bodu. U spotřebitelů si polepšila o téměř čtyři body na 107,4 bodu, což je nejvyšší hodnota od února 2020. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Podnikatelská důvěra v ekonomiku se drží třetí měsíc v řadě nad svým dlouhodobým průměrem. "Přestože se sentiment mezi podnikateli postupně zlepšuje, mnohé stále výrazně limituje nedostatečná poptávka a zejména ve stavebnictví nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

U podnikatelů v průmyslu se v říjnu důvěra v ekonomiku zvýšila o 4,3 bodu a ve vybraných odvětvích služeb o 0,6 bodu. V obchodu naopak důvěra klesla o čtyři body, ve stavebnictví se snížila o 3,6 bodu.

EU končí s ruským plynem a ropou. Zbývá doladit termín, Brusel tlačí už na příští rok

Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko

Spotřebitelská důvěra se výrazněji zvýšila podruhé za sebou. "Domácnosti jsou optimistické ve výhledu vývoje jejich vlastní finanční situace. Zároveň se výrazně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v příštích dvanácti měsících," sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Mírně ale vzrostl i podíl lidí, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v uplynulém roce. Více je také těch, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy.

V meziročním srovnání celková důvěra v české hospodářství vzrostla letos v říjnu o sedm bodů. U podnikatelů se zvýšila o 7,2 bodu a u spotřebitelů o 6,4 bodu.

 
ekonomika Aktuálně.cz domácí Obsah domácí ekonomika důvěra Český statistický úřad (ČSÚ)

