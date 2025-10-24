Důvěra v českou ekonomiku setrvale roste u podnikatelů i spotřebitelů

Podnikatelská důvěra v ekonomiku se drží třetí měsíc v řadě nad svým dlouhodobým průměrem. "Přestože se sentiment mezi podnikateli postupně zlepšuje, mnohé stále výrazně limituje nedostatečná poptávka a zejména ve stavebnictví nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.
U podnikatelů v průmyslu se v říjnu důvěra v ekonomiku zvýšila o 4,3 bodu a ve vybraných odvětvích služeb o 0,6 bodu. V obchodu naopak důvěra klesla o čtyři body, ve stavebnictví se snížila o 3,6 bodu.
Spotřebitelská důvěra se výrazněji zvýšila podruhé za sebou. "Domácnosti jsou optimistické ve výhledu vývoje jejich vlastní finanční situace. Zároveň se výrazně snížily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v příštích dvanácti měsících," sdělila Anastasija Neradová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Mírně ale vzrostl i podíl lidí, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v uplynulém roce. Více je také těch, kteří neplánují v příštích 12 měsících pořizovat velké nákupy.
V meziročním srovnání celková důvěra v české hospodářství vzrostla letos v říjnu o sedm bodů. U podnikatelů se zvýšila o 7,2 bodu a u spotřebitelů o 6,4 bodu.