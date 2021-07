České dráhy mají na dosah zakázku na linku k Baltu. Spoj do Polska chystá i RegioJet

Ministerstvo dopravy plánuje posílit železniční spojení se sousedními státy. Od prosince 2023 by tak České dráhy měly vypravovat přímé vlaky z Prahy přes polskou Vratislav až do Gdyně k Baltskému moři, zakázku by přitom měly získat bez soutěže. Ve středu o tom informoval server Zdopravy.cz. Přímý spoj do Vratislavi se chystá zavést také soukromý dopravce RegioJet.

O nové lince k Baltu se mluví už od loňského roku, kdy plány na přímý spoj představil ministr dopravy Karel Havlíček (ANO). Letos v únoru pak záměr spustit provoz na této trase oznámily České dráhy (ČD). A ministerstvo dopravy, jak upozornil server Zdopravy.cz, nyní tento záměr státního dopravce potvrdilo zveřejněním předběžného oznámení v evropském věstníku veřejných zakázek. Související Do Chorvatska se po pandemii vrací čeští turisté. Dopravci již posilují spoje ČD mají kontrakt získat přímým zadáním bez soutěže. "Předpokládáme přímé zadání dopravci České dráhy," řekl mluvčí resortu dopravy František Jemelka. Dopravce původně počítal s tím, že nová linka R32 Praha-Vratislav-Gdyně, kterou budou provozovat ve spolupráci s Poláky, začne fungovat už od prosince 2022. Ministerstvo dopravy ale aktuálně počítá s termínem o rok později. O plánu na nové spojení informovalo ministerstvo dopravy také Pardubický kraj, podle kterého začnou vlaky jezdit "v příštích letech", konkrétní datum kraj neuvedl. "V příštích letech by na trati číslo 024 vedoucí z Ústí nad Orlicí až do polské Vratislavi mohly opět jezdit rychlíky. Celá trať by se navíc prodloužila až do Gdaňsku," stojí na webu Pardubického kraje. Související Do Bruselu nočním vlakem: RegioJet chystá linku pro úředníky i marihuanové turisty Přímé spojení po železnici mezi Prahou a Vratislaví ale zřejmě bude mít konkurenci. Spoj chce zavést také soukromý dopravce RegioJet. "Díváme se na trasy, kde jsme přesvědčeni o možnosti provozovat vlaky v režimu open access. Polsko je pro nás aktuálně jednou z priorit a to platí i pro spojení mezi ČR a Vratislaví," sdělil pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Režim open access znamená, že vlaky jezdí výhradně komerčně, bez veřejné objednávky. Firma provozuje celé vlakové spojení sama bez toho, aby ho na hranicích předávala partnerské společnosti. Video: Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu vlakem do Chorvatska 2:47 Je to pohodlné, trochu dobrodružství, popisovali Češi jízdu prvním vlakem do Chorvatska. | Video: Reuters