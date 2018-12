Stávka paralyzovala dopravu v Německu. Na peronech propukaly hádky, hlásí zpravodajka

Němečtí železničáři vstoupili v pondělí v pět hodin ráno do čtyřhodinové výstražné stávky, která se dotkla celého území Německa. Zpoždění i rušení spojů bude pokračovat po celý den. Podle mluvčího Českých drah má stávka v Německu dalekosáhlý vliv na mezistátní spoje z Česka do Německa a zpět prakticky celý den.

V neděli železniční odbory EVG ukončily jednání s vedením Německých drah (Deutsche Bahn) poté, co nedostaly dostačující nabídku ohledně zvyšování mezd.

Německé dráhy varovaly, že stávka "silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa". S omezeními je podle nich třeba počítat i po plánovaném konci stávky v devět hodin.

"Brzy ráno jsme tušili problém už na cestě na nádraží. Kvůli stávce totiž nejezdili regionální spoje, a tak lidé, kteří jezdí do Berlína za prací, vsadili na metro. To znamenalo ucpanou U-Bahn, přeplněné tramvaje i vlaky S-Bahn," popsala ranní situaci v Berlíně zpravodajka Aktuálně.cz

Do vlaků příměstské dopravy se během ranní špičky nedařilo lidem vmáčknout, a tak především na nástupištích panovala místy dost vyhrocená atmosféra.

"Několik lidí jsem slyšela volat do práce s tím, že nestíhají mítink nebo poradu. Obsazené byly totiž i taxíky, dostupné vozy neměla většinu rána ani alternativní služba Uber," uvedla.

Dráhy: Litujeme, že se stávkuje v čase adventu

"Německé dráhy udělají vše pro to, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily," uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne "mnoha pracujících" a přichází "v čase adventu". Už dříve vedení DB protest označilo za "zcela zbytečnou eskalaci".

Na řadě německých nádraží se podle televize ntv už od brzkého rána tvořily velké fronty lidí, kteří se snaží zjistit, jak by se mohli dostat tam, kam potřebují. Z informačních tabulí se to totiž vždycky nedozví, většinou jsou plné zpráv o zrušených spojích, některé z nich jsou dokonce zcela prázdné.

Vedle dálkových spojů je podle německých drah zásadně omezen regionální provoz v řadě spolkových zemí, včetně Bavorska. V Norimberku vůbec nefungují příměstské dráhy a v Mnichově jen velmi omezeně. V nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku jezdí podle DB regionální vlaky pouze ojediněle. Problémy jsou hlášeny i z Hamburku, Dolního Saska, Bádenska-Württemberska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska.

"Stávku (odbory) EVG od 9:00 ukončí. Vlaky budou brzy znovu jezdit," uvedla krátce před 9:00 Deutsche Bahn na sociální síti.

Velký vliv na spoje do Česka i z Česka

"Přerušení provozu bude mít dalekosáhlý vliv na mezistátní spoje do Německa a zpět prakticky po celý den," sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Zatím se to potvrzuje - odřeknuty byly tři vlaky, a to z Hamburku do Prahy, z Kielu do Prahy a také v opačném směru z Prahy do Kielu. Spoje mezi Prahou a Berlínem pak jezdí z českého hlavního města do Děčína náhradní soupravou, v úseku Děčín - Berlín jsou odřeknuty. Přehled aktuálních opatření je k dispozici na webu Českých drah.

Po celý den bude podle Joklíka výrazně omezeno také spojení s Mnichovem. Na českém území, tedy mezi Prahou a Domažlicemi, by se měli lidé připravit zhruba na půlhodinové zpoždění dálkových spojů.

Kratší omezení se podle Joklíka budou týkat mezistátní regionální dopravy, kde by se měla situace po konci stávky na německé straně v devět hodin rychleji vrátit k normálnímu stavu.

Odbory EVG 160 000 železničářů k výstražné stávce vyzvaly poté, co se s DB nedohodly na zvýšení platů. EVG, která nevylučuje další výstražné stávky, požaduje 7,5procentní růst mezd a má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích. Vedení DB nabízelo 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12 917 korun).