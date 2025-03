Účetní není poradce a cizí chyby mohou mít vážné důsledky. Nač si dát pozor u daní

Nikola Žítková

Termín pro podání daňového přiznání se blíží a tisíce lidí zvažují, zda se do něj pustit sami, s pomocí nástrojů na internetu, nebo to raději přenechat odborníkovi. Ať už si vyberete jakoukoliv cestu, je důležité vědět, kdo za přiznání skutečně odpovídá a jaké důsledky mohou plynout z chyb, i když ho "vyplnil někdo jiný".

Lhůta podle způsobu podání

Základní termín pro odevzdání papírového přiznání je letos v úterý 1. dubna. Elektronicky přes datovou schránku nebo portál Moje daně jej lze podat až do 2. května. Třetí možností je podání prostřednictvím daňového poradce, v takovém případě se lhůta prodlužuje až do 1. července, pokud poradce přiznání podá po 1. dubnu. Výhodou je i odborná garance: za případné chyby odpovídá poradce, nikoliv klient.

Účetní není daňový poradce. A ne každý, kdo "dělá přiznání", na to má oprávnění

Každý rok se opakuje podobný scénář. S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání se v diskusích a na sociálních sítích množí dotazy typu "Nevíte o účetní, co mi udělá přiznání?" nebo "Hledám někoho na daně, ideálně levně". Je běžné, že lidé hledají pomoc, ale často nevědí, že ne každý, kdo ji nabízí, má k tomu zákonné oprávnění.

Účetní a daňový poradce jsou dvě odlišné profese. Účetní se zpravidla stará o vedení účetnictví, daňové evidence nebo mzdové agendy. Pokud vám ale někdo připravuje daňové přiznání nebo radí, jak optimalizovat daň z vašich příjmů, vstupuje do oblasti daňového poradenství. A právě tuto činnost může podle zákona vykonávat pouze daňový poradce zapsaný v Komoře daňových poradců, hostující daňový poradce z jiného členského státu EU, advokát nebo daňově poradenská společnost, která splňuje zákonné podmínky.

Veřejnost tyto rozdíly často nezná a nelze se tomu divit. Navenek může práce účetního a poradce působit podobně. Obě profese pracují s čísly, formuláři a daněmi. Rozdíl je ale zásadní v rozsahu pravomocí i právní odpovědnosti. Zatímco daňový poradce za zpracované přiznání odpovídá, účetní, který není poradcem, přiznání sice může technicky sestavit z podkladů, ale veškerá odpovědnost zůstává na poplatníkovi.

To samozřejmě neznamená, že by účetní dělali něco špatně. Naopak, jejich role při vedení účetnictví, sestavování evidencí nebo zpracování mezd je naprosto klíčová. Jen je důležité vědět, kde jejich práce končí a kde už začíná daňové poradenství, které zákon svěřuje do rukou jiné profese.

Kdy je namístě obrátit se na odborníka

Zpracování daňového přiznání nemusí být složité, ale jen pokud máte jednoduchou situaci. Jakmile se objevují další příjmy mimo zaměstnání, prodej majetku, investice, příjmy ze zahraničí nebo třeba podnikání při zaměstnání, vyplatí se zpozornět.

Zákon o daních z příjmů má desítky paragrafů, spoustu výjimek, testů a podmínek, které se často mění. V mnoha případech přitom nejde o to, že by člověk něco zanedbal schválně, spíš vůbec netuší, že se na jeho situaci vztahuje nějaké daňové pravidlo.

Typickým příkladem je pronájem bytu. Mnoho lidí automaticky používá paušál 30 procent z příjmů, aniž by věděli, že mohou uplatnit i skutečné náklady. A že mezi ně může patřit třeba odpis bytu, náklady na vybavení, opravy nebo úroky z hypotéky. Jindy lidé prodají cenné papíry, investují přes různé aplikace nebo mají příjmy ze zahraničí a vůbec netuší, jaké daňové povinnosti jim vznikají. Ani to, že někdy může být výhodnější jiný postup, pokud se promyslí včas.

Daňový poradce nemusí být nutně někdo, kdo vám zpracovává přiznání každý rok. Může být užitečný i jen jednou, když řešíte něco nového, složitějšího nebo když si nejste jistí, jestli daníte správně. Pomůže vám podívat se na situaci s nadhledem a zná detaily, které běžný poplatník kolikrát nezná.

Když nechcete chybu ani poradce

Pokud si chcete daňové přiznání zpracovat sami, ale zároveň mít jistotu, že neuděláte chybu, můžete využít online aplikaci, která vás přehledně provede celým procesem. Pomůže s výpočty, upozorní na nejčastější chyby a přiznání lze rovnou podat elektronicky. Jedná se o nástroj vyvinutý daňově poradenskou společností, který stojí na odborných základech. Aplikace je navržená tak, aby byla srozumitelná i pro ty, kteří nemají s daněmi zkušenosti. Poradí si s příjmy ze zaměstnání, pronájmu, investici i podnikání. A OSVČ vygeneruje přehledy pro pojišťovny.

Pokud si ale nejste jisti, aplikace zároveň nabízí možnost obrátit se přímo na daňového poradce, který vám může s přiznáním pomoci nebo ho celé zpracovat za vás. Sami si tak můžete vybrat, jestli si přiznání vyplníte sami, nebo využijete odbornou pomoc.