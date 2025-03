Daňové přiznání se týká i studentů. Kdy je musí podat a jak na to?

Nikola Žítková

Mnoho studentů si během studia přivydělává na brigádách, nebo se dokonce pouští do podnikání. Ačkoli jsou často přesvědčeni, že se jich daňové povinnosti netýkají, realita může být jiná.

Studium samo o sobě nikoho nezbavuje daňové povinnosti. Záleží vždy na typu příjmu, jeho výši a konkrétní situaci. V tomto článku přinášíme přehled pravidel, kdy student musí podat daňové přiznání, jaké slevy může uplatnit a co znamená "růžové prohlášení".

Daňové přiznání studentů: kdy se musí podat

Zákon o daních z příjmů nestanoví pro studenty žádná zvláštní pravidla. Řídí se stejnými ustanoveními jako ostatní poplatníci. Student musí podat daňové přiznání tehdy, pokud jeho zdanitelné příjmy za rok přesáhnou 50 000 korun nebo pokud v přiznání uplatňuje daňovou ztrátu, například v prvním roce podnikání.

Daňové přiznání se naopak podávat nemusí v případech, kdy student pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele, případně pro více zaměstnavatelů postupně, a u každého z nich má v příslušném zdaňovacím období podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Přiznání rovněž není nutné podávat, pokud má student příjmy pouze na základě dohody o provedení práce do 10 000 korun měsíčně nebo dohody o pracovní činnosti do 3999 korun měsíčně, a u zaměstnavatele zároveň nepodepsal prohlášení. V takovém případě je příjem zdaněn srážkovou daní a daňová povinnost je považována za vypořádanou.

Podnikání při studiu: co to znamená pro daně a odvody

Student může podnikat bez omezení, pokud splní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Musí být plně svéprávný, zpravidla tedy plnoletý, případně může získat oprávnění i se souhlasem zákonného zástupce. Živnost si lze založit buď online, nebo osobně na živnostenském úřadě. Jakmile student začne podnikat, stává se osobou samostatně výdělečně činnou, a pokud mu příjmy z podnikání bez odpočtu výdajů překročí 50 000 korun za rok, nebo pokud uplatňuje daňovou ztrátu, musí podat daňové přiznání. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ musí podat vždy.

Zdravotní pojištění studentů-podnikatelů

Studenti v prezenční formě studia mladší 26 let jsou stále považováni za státní pojištěnce, stát za ně tedy hradí zdravotní pojištění. Pokud ale student podniká, zdravotní pojišťovna jej eviduje jako OSVČ s vedlejší samostatnou výdělečnou činností. I v tomto režimu je však třeba zdravotní pojištění platit. Výše pojistného se odvíjí od vyměřovacího základu, kterým je 50 procent dosaženého zisku. Sazba činí 13,5 procenta. V prvním roce podnikání se zálohy neplatí. Po podání přehledu o příjmech a výdajích se pojistné vypočítá zpětně a studentovi se stanoví výše měsíčních záloh, které bude hradit v dalším roce.

Sociální pojištění jen při vyšším zisku

Sociální pojištění se u vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí automaticky. Povinnost vzniká až tehdy, pokud student (OSVČ) dosáhne určité výše, tzv. rozhodné částky. V roce 2024 činí tato částka 105 520 korun. Pokud student zahájil podnikání až v průběhu roku, částka se poměrně snižuje o 8794 korun za každý měsíc, kdy činnost nevykonával. Pokud rozhodné částky nedosáhne, sociální pojištění neplatí vůbec. Pokud je však zisk vyšší, je student povinen doplatit pojistné za celý rok. Vyměřovacím základem pro výpočet je 55 procent daňového základu a sazba činí 29,2 procenta. V případě, že student vykonával vedlejší činnost celý rok a překročil rozhodnou částku, bude se mu pojistné počítat minimálně ze souhrnné částky 58 044 korun. V takovém případě odvede na důchodovém pojištění nejméně přibližně 16 956 korun za rok.

Slevy na dani: na co má student nárok

Studenti mají možnost uplatnit stejné slevy na dani jako ostatní poplatníci. Nejčastěji se jedná o základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun ročně. Dále lze při splnění zákonných podmínek využít například slevu na manželku nebo slevu pro držitele průkazu ZTP/P. Sleva na studenta byla zrušena od roku 2024 a již ji nelze uplatnit. Aby mohl student slevy využívat už v průběhu roku, musí mít u zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmů, tzv. růžový formulář. Pokud jej nepodepíše, bude mu z příjmu sražena daň v plné výši, a slevy si může uplatnit až zpětně prostřednictvím daňového přiznání.

Do kdy musí student podat přiznání

Lhůty pro podání daňového přiznání se každoročně stanovují zákonem. V roce 2025 je nutné podat přiznání v listinné podobě nejpozději do 1. dubna. Elektronicky lze přiznání odevzdat až do 2. května. Pokud za studenta přiznání zpracovává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července. Kromě daňového přiznání musí student, pokud podnikal, podat také přehledy o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy podal daňové přiznání. Pokud přiznání nepodává, přehledy se odevzdávají nejpozději do začátku května.

Jak si daňové přiznání zpracovat jednoduše a bez chyb

