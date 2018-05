Coca-Cola začne v Praze vyrábět rostlinná mléka pro Evropu. Těším se na vánoční reklamu, řekl Babiš

Nápoje budou z mandlí, kokosu, obilí a rýže - jak bez další příchutě, tak ve dvou různých ovocných příchutích.

Praha - Nápojářská společnost Coca-Cola HBC ČR a Slovensko dnes otevřela v pražských Kyjích dvě zmodernizované linky za více než 300 milionů korun. Bude nově vyrábět nápoje rostlinného původu, takzvaná rostlinná mléka, pod značkou AdeZ pro 11 evropských států. V Česku a na Slovensku se začnou prodávat na přelomu roku.

"Investice do nových linek si vyžádaly částku přes 300 milionů korun. Další desítky milionů jsme v posledních měsících vložili do nové sirupárny nebo do bezpečnosti výroby," uvedla generální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić. Název AdeZ je brandovou značkou pocházející z jižní Ameriky.

Firma spustila také novou linku na plastové lahve, která dokáže vyprodukovat 56 000 litrů za hodinu. "Vyšší kapacita linky umožní flexibilitu a lepší plánování a sníží závislost českého a slovenského trhu na dovozu produktů Coca-Cola z jiných zemí," dodává firma. Linka sníží spotřebu vody ve výrobě, ušetří ročně zhruba 12 000 krychlových metrů vody a dva miliony kWh energie.

U slavnostního otevření linek byl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Coca-Cola je jasný pojem - každý rok se těším na vaší vánoční reklamu," řekl představitelům společnosti Babiš. Zároveň dodal, že je rád, že firma v Česku investuje a platí daně.

Coca-Cola v Česku letos slaví 25 let působení, za tu dobu zde investovala 3,2 miliardy korun.

Firmě předloni klesl meziročně zisk o pětinu na 287,7 milionu korun. Čistý obrat se firmě snížil o 188 milionů na 5,81 miliardy korun. Loňské výsledky zatím nezveřejnila. Společnost zaměstnává kolem tisícovky lidí, z toho více než 800 v Česku.

Světový zisk i tržby největšího výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola překonaly v letošním prvním čtvrtletí očekávání analytiků. Čistý zisk meziročně stoupl o 16 procent na 1,37 miliardy dolarů (zhruba 29 miliard korun). Tržby sice o 16 procent naopak klesly na 7,63 miliardy dolarů, ale byly i tak zhruba 300 milionů dolarů nad odhady.