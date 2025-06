Dukovany v dvojím ohrožení. Chybí klíčové povolení, ale nejistota panuje i u Korejců

Vláda dokázala odrazit zásadní překážku, která bránila faktickému startu historicky nejdražší státní zakázky České republiky. Soudní zákaz podepsat smlouvu na výstavbu dvou jaderných bloků padl minulý týden a kabinet Petra Fialy (ODS) kontrakt s vítězem tendru, jihokorejskou firmou KHNP, okamžitě uzavřel. Jenže tím rizika spojená se stavbou, která nakonec mohou vládě zatopit, vůbec nezmizela.

Vítěze tendru na dostavbu Temelína vybrala vláda už loni, jihokorejská společnost KHNP porazila francouzskou firmu EDF. Jenže podpis finálního kontraktu letos zakázal Krajský soud v Brně kvůli žalobě neúspěšné EDF. Zákaz zrušil odvolací soud minulý týden, načež vláda bez zaváhání a oproti původním záměrům bez účasti veřejnosti kontrakt uzavřela.

"Odstranili jsme všechny pochybnosti a překážky k tomu, aby se projekt mohl úspěšně rozjet," prohlásil minulý týden premiér Petr Fiala (ODS) na narychlo svolané tiskové konferenci. Na té vláda oznámila, že hlavní smlouvy na dostavbu dvou jaderných reaktorů v Dukovanech za 400 miliard korun byly podepsány.

Souboj s Evropskou komisí

Podle vyjádření účastníků zmíněné tiskové konference by se mohlo zdát, že dostavbě už nestojí nic v cestě. Jenže cestu Česka ke dvěma novým reaktorům může zkomplikovat například Brusel. Vládu totiž kvůli tendru čeká vyjednávání s Evropskou komisí, které velmi pravděpodobně bude muset dokončit až příští vláda.

Pozice České republiky přitom není jednoduchá. První potíž skrývá fakt, že Česko musí upravit takzvanou notifikaci. Jde o svolení Evropské komise, bez kterého nemůže vláda na výstavbu uvolnit státní podporu. A bez posvěcení z Bruselu nelze začít stavět.

Původní notifikace je sice platná, jenže pouze na jeden blok a jiný způsob financování. Vláda se totiž nakonec zavázala postavit dva nové jaderné bloky a rozhodla se také upravit vlastnickou strukturu Elektrárny Dukovany II oproti stavu, ke kterému žádala souhlas od komise v té původní notifikaci.

"Zásadní je, že komise souhlasila se státním financováním a zajištěním návratnosti projektu podle nízkouhlíkového zákona. Tyto pilíře zůstávají zachovány a jsou základem veřejné podpory pro dukovanský dvoublok, která je předmětem právě probíhajících jednání s komisí," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík.

Podle Jaroslava Míla, bývalého vládního zmocněnce pro jadernou energetiku je dobře, že se žádá o nové povolení. Ta původní notifikace je totiž podle něj špatně nastavená a pro Česko by mohla být likvidační. "Že se bude muset vyjednat nová notifikace s novými podmínkami, je jedině dobře," tvrdí Míl.

"Když si to přečtete, tak se na mě nezlobte, ale není možné, aby výkon jaderné elektrárny byl snižován na 70 procent jenom proto, že máme přítoky dotované elektřiny z Německa," upozorňuje Míl. "To je, jako když vybudujete autodopravu na kapacitu, kterou vám někdo zadá, postavíte ty linky na tu kapacitu, investujete - a někdo vám pak řekne, že budete přepravovat o 30 procent méně lidí," vysvětluje Míl. "Základní zatížení elektrárny představuje 90 až 95 procent času. Tím, že to snížíte na 70 procent, tak snižujete její výrobu a tím ji pochopitelně zdražujete," varuje odborník.

Ministerstvo průmyslu snižování výroby vysvětluje tím, že jde o ekonomickou motivaci snižovat výkon v době nepříznivých nízkých či záporných cen a nevyrobená elektřina by se nahradila nákupem na trhu. "Nejde však o vynucené odstavení, navíc provozovatel má v rámci schváleného mechanismu garantovaný příjem, který umožní životaschopnost projektu a splácení státní půjčky," vysvětluje složitý systém mluvčí resortu průmyslu Marek Vošahlík.

Evropská komise, po které vláda bude chtít zmíněné povolení, ještě před uzavřením kontraktu s jihokorejskou KHNP požádala Česko, aby s podpisem počkalo. Důvodem bylo podezření z nedovolené státní podpory. Toto podezření ovšem vzešlo od francouzské společnosti EDF, jež v tendru neuspěla, zdůrazňuje Míl.

Jinými slovy: komise chtěla, ať počkáme, dokud se nevyjasní, zda korejská nabídka není nejvýhodnější jen proto, že získala od své vlády nějakou formu podpory. Proto Brusel nedoporučil stamiliardový tendr definitivně uzavřít. Zmíněnou státní pomoc totiž zakazuje evropské nařízení z roku 2022.

Odvážné rozhodnutí

Toto nařízení přijala EU proto, aby firmy z třetích zemí díky masivní podpoře svých vlád neskupovaly strategické podniky a nevytlačovaly z trhu evropskou konkurenci. Jenže kabinet Petra Fialy (ODS) smlouvu s KHNP navzdory doporučení komise kontrakt podepsal.

Hlavní analytik společnosti Datarun Petr Bartoň na sociální síti X před týdnem naznačil, že komise by v takovém případě nemusela být k vydání nového povolení ochotná. "Teda podepsat to s Koreou do třech hodin po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, do 12 hodin po nástupu korejského protijaderného prezidenta a do 24 hodin po oznámení Evropské unie, že korejská nabídka může mít právní problém, je řečeno se sirem Humphreyem (postava z britského komediálního seriálu Jistě, pane ministře parodujícího politiky - pozn. red.) odvážné rozhodnutí, pane premiére," napsal Bartoň.

Jen pro připomenutí, vydání předchozí notifikace trvalo bezmála dva roky. Jak dlouho bude trvat nový souhlas, není jasné. Podle některých odhadů však nový proces bude rychlejší.

Podezření z nedovolené státní podpory vyšlo najevo poté, co se na veřejnost před několika týdny dostal dopis, který podepsal místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. "Jak jistě víte, komise již zahájila proces shromažďování informací jako součást předběžného přezkumu, aby posoudila, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky přijaté KHNP představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda tyto subvence narušují vnitřní trh," upozornil Séjourné v korespondenci.

V dopise také uvedl, že komise "připravuje rozhodnutí a zahájení hloubkového řízení". Ministerstvo průmyslu nicméně tvrdí, že chce Brusel přesvědčit, že k žádné nedovolené podpoře nedošlo.

"Aktivně dokládáme materiály, odpovídáme dotazy, funguje nám dobře pracovní tým pod úřadem vlády, v němž jsou moji lidé, lidé od kolegy Zbyňka Stanjury a lidé z ČEZ, abychom dokázali obhajovat, že tendr byl nastaven správně," ujišťuje ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj KHNP nabídla nejlepší cenu včetně záruk a garancí včasné výstavby.

Jaroslav Míl ovšem upozorňuje, že bude extrémně těžké nedovolenou státní podporu prokázat. "Cokoli můžete doložit, tak můžete doložit jedině zpětně. Takhle dopředu lze téměř s jistotou vyloučit, že by se něco mohlo prokázat," uvedl Míl. Zdůrazňuje přitom, že korejská nabídka byla jednoznačně lepší.

"Ve chvíli, kdy ten dodavatel odmítá garantovat termín dodávky a cenu, se to nedá na té francouzské straně vyhrát," dodal expert.

Protijaderný prezident? Nesmysl!

Další potenciální riziko může podle některých odborníků skrývat vývoj politické situace v Jižní Koreji. Nový jihokorejský prezident I Če-mjong sice zatím podle všeho neplánuje zásadní změny v nastavení ekonomického směřování země, nicméně během své volební kampaně sliboval, že upřednostní rozvoj obnovitelných zdrojů energie před rozšiřováním jaderné energie.

"Něco jiného je předvolební rétorika a něco jiného je reálný život," říká Jaroslav Míl. Podle něj je zcela vyloučené, aby nová korejská hlava státu ohrozila již uzavřený kontrakt.

Podobně se vyjadřuje i ministerstvo průmyslu. "To, co zaznívá ve veřejném prostoru - že projekt nemá politickou podporu v Jižní Koreji -, tak to není pravda. V červenci pojedeme do Koreje a budeme dál jednat," poznamenal šéf resortu průmyslu Lukáš Vlček (STAN) minulý týden po podpisu hlavního kontraktu.

Podle Míla může celý průběh kontraktu ohrozit spíš sama Česká republika. "Já vidím jediné riziko: nepřipravenost české správy a samospráv na realizaci celého jaderného projektu. To vidím jako úplně největší riziko - nedostatek lidí," upozorňuje Míl.

"Povolovací řízení v Česku probíhá v naprosté většině bez zájmu úředníků a s extrémní laxností ve velmi komplikovaném prostředí, kdy ten úředník je v situaci, kdy má udělat rozhodnutí, ale to rozhodnutí při dodatečné kontrole může kdokoli pokládat za chybné. Takže ti úředníci raději nerozhodují," řekl Míl pro Aktuálně.cz. "Stát za těch pět let nevyškolil lidi. To znamená, že jadernou elektrárnu vám budou povolovat lidi, kteří vám povolovali školky - teď to přeháním, ale dělali běžnou výstavbu a ne takto komplikovanou," dodal na závěr.

Školení a přípravu úředníků pro povolování výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech má na starosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Dopravní a energetický stavební úřad. Vláda schválila posílení jejich kapacit i financování. Podle ministerstva průmyslu oba úřady postupně doplňují potřebný personál, aby veškeré povolovací procesy zvládly.