Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Podle Hospodářské komory by zmíněné opatření spolu s vytvořením větší flexibility na trhu práce, sjednocením sazby DPH na úrovni 12 procent pro veškeré nealkoholické nápoje či zavedením jednoduché digitální evidence tržeb přispělo rozvoji a modernizaci české gastronomie a přilákalo do ní více mladých lidí. Komora to uvedla v tiskové zprávě.
Hospodářská komora upozornila, že zákony neřeší spropitné. Navrhuje proto novou úpravu, která by měla umožnit, aby spropitné mohlo být oficiální součástí odměny za práci.
"Existence zákonných pravidel pro spropitné bude zároveň stimulovat zaměstnavatele k posilování úlohy řádné mzdy v odměně za práci," uvedla komora.
Další návrh: více podpory, méně kontrol
Za další prioritu nutnou pro modernizaci české gastronomie komora považuje odstranění byrokracie snížení kontrol. "Komora navrhuje slučování agend, přehlednější pravidla a větší důraz na metodickou podporu než na postihy. Návrhy navazují na naši dlouhodobou iniciativu Byrokratický detox a na snahu výrazně podnikatelům zjednodušit orientaci ve složitých právních předpisech," uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Restauracím by podle komory také pomohla úprava pravidel pro dohody o provedení práce a možnost pružněji nastavit i hlavní pracovní poměry, protože zejména mladší generace zaměstnanců požaduje od zaměstnavatelů větší flexibilitu. Rovné podmínky a jednoduchost by podle zástupců Hospodářské komory přineslo i sjednocení sazby DPH na úrovni 12 procent pro veškeré nealkoholické nápoje. Současné rozdělení sazeb považuje HK za nepřehledné a vytváří podle ní zbytečné rozdíly mezi jednotlivými typy provozů i služeb.
Komora by také podpořila zavedení jednoduché digitální evidence tržeb. "Gastronomie nechce výjimky. Chce férové podmínky, jednoduchá pravidla a prostředí, kde poctiví lidé nebudou v nevýhodě. Naše návrhy vycházejí z reálných zkušeností provozovatelů napříč republikou," dodal Luboš Kastner, předseda odborné sekce pro rozvoj služeb v pohostinství a gastroprovozu.
Tržby restaurací a dalších gastronomických provozoven v Česku se loni oproti roku 2023 nominálně snížily o 0,4 procenta. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, pokles činil šest procent. Hospodářská komora upozornila na problémy gastronomického sektoru i začátkem července, kdy Česko postihl masivní výpadek elektrické energie. Sektoru tehdy vznikly podle odhadu podnikatelských organizací škody v desítkách milionů korun.
"Podnikatelé v gastronomii musí každý den čelit nejen zbytečně vysokým nákladům a stále rostoucí byrokracii, ale i tomu, že vláda zavírá oči před nekalou konkurencí," upozornil tehdy Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.