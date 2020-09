Česká ekonomika by zákaz vývozu do Číny ani nezaznamenala, zato role Tchaj-wanu sílí

Čínský ministr pohrozil šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi, že cestou na Tchaj-wan překročil čáru a zaplatí vysokou cenu. Jednou z možných odvet Číny by mohlo být omezení vzájemného obchodu. Experti se však shodují, že k takovému kroku nejspíše nedojde. I tak by ale česká ekonomika jako celek výpadek vývozů do Číny téměř nezaznamenala. Naopak význam Tchaj-wanu coby ekonomického partnera stále roste.

Dopady výpadku vývozů do Číny na českou ekonomiku by byly podle ekonoma minimální. | Foto: Asociated Press, Reuters

Odborníci se však shodují, že Čína pravděpodobně žádné větší kroky k omezení vzájemného obchodu činit nebude, a pokud ano, tak pouze u určitého zboží.

Loni Česko vyvezlo do Číny zboží za 44,2 miliardy korun. Tedy za méně než třeba do Rumunska. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy by tak případné čínské omezení obchodu česká ekonomika jako celek ani nezaregistrovala. Situaci přirovnává k omezení vývozů do Ruska kvůli zavedení sankcí Evropskou unií v roce 2016.

"V roce 2012 činil český vývoz do Ruska 106,2 miliardy korun. V roce 2014 však EU zavedla protiruské sankce v reakci na anexi Krymu a destabilizaci situace na Ukrajině. V důsledku toho klesl český vývoz do Ruska na 62,8 miliardy. Mezi lety 2012 a 2016 tedy český vývoz do Ruska spadl o 43,4 miliardy. Tuzemská ekonomika to ovšem nijak nepocítila, naopak se těšila velké prosperitě," říká Kovanda.

Zmíněný propad vývozu do Ruska se svým rozsahem prakticky rovná tomu, o kolik může maximálně klesnout český vývoz do Číny v důsledku její případné odvety za návštěvu našich politických špiček na Tchaj-wanu. "Pokud opravdu klesne vývoz do Číny na nulu, tedy postupně o 44,2 miliardy, je to prakticky shodné jako propad vývozu do Ruska v důsledku sankcí, tedy o oněch 43,4 miliardy," dodává Kovanda.

Samozřejmě by se však omezení vývozu dotklo jednotlivých firem, které jsou na obchodě s Čínou závislé. Ale česká ekonomika jako celek by si změny ani nevšimla. Podle Kovandy je však tento scénář krajně nepravděpodobný. Podle něj dojde maximálně k omezení určité části vývozu - stejně jako u Ruska.

Ačkoliv k omezení vzájemného obchodu tak pravděpodobně nedojde, Aktuálně.cz již dříve informovalo o tom, že jednou z možných odvet Číny by mohlo být zastavení turistických cest do Česka. Číňané jsou díky svým vysokým útratám zejména pro pražské hoteliéry a obchody relativně důležití.

Tchajwanské investice tvoří desetitisíce míst

Tchaj-wan je pro Česko důležitým spojencem i kvůli demokratickému rámci, zahrnujícímu fungující právní systém i respekt k duševnímu vlastnictví. V posledních letech však narůstá význam Tchaj-wanu i jako ekonomického partnera.

Dle údajů ministerstva průmyslu a obchodu byl v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán výrazný nárůst vývozu na Tchaj-wan v celkové hodnotě 5,6 miliardy korun. Dovoz z Tchaj-wanu do Česka pak zaznamenal nepatrný pokles na 26 miliard korun. Tchaj-wan je tak pro Česko 51. nejdůležitější vývozní a 26. nejdůležitější dovozní zemí.

Zatímco z tuzemska se do Tchaj-wanu vyvážejí především motorová vozidla, železo či ocel, do Česka se naopak dováží hlavně elektronika či spotřebiče.

Dle údajů státní agentury CzechInvest činil počet projektů tchajwanských investorů do roku 2019 celkem 32. Reprezentují 18,7 miliardy korun a 23 986 nově vytvořených pracovních míst. Největším tchajwanským investorem v tuzemsku je firma Foxconn, výrobce elektroniky a počítačových součástek. V Česku má továrny v Pardubicích a v Kutné Hoře.

Mezi největší české exportéry se řadí také tchajwanští investoři, a sice právě Foxconn CZ a FIC CZ. Foxconn CZ se v roce 2018 za společností Škoda Auto umístil jako druhý největší vývozce z Česka. V tuzemsku pak působí dalších asi 30 společností, jejichž majiteli jsou tchajwanští podnikatelé.

Co se týče návštěvnosti turistů, od roku 2016 se počet tchajwanských turistů v Česku stabilně zvyšuje, loni dosáhl počtu 191 336 návštěvníků.

Video: Čína zaútočila na Vystrčila: Za návštěvu Tchaj-wanu ho donutíme zaplatit vysokou cenu