Ceny bytů meziročně vzrostly o skoro 13 procent. Nejméně podražily pozemky

Praha - Tržní ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně dále rostly. Nejvíce zdražily byty, nejméně pozemky. Byty zdražily nejvíce také v porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Ceny nemovitostí rostly nejvíce ve Zlínském kraji, nejméně v Olomouckém. Uvedla to dnes Hypoteční banka.

Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů meziročně vzrostly o 12,8 procentního bodu na 133,6. Mezičtvrtletně stouply o čtyři procentní body. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data zdražily zhruba o třetinu.

"Tempo růstu cen si drží poměrně dynamický charakter. Ceny rostly ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském, Jihočeském, Středočeském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Naopak nejnižší růst jsme zaznamenali v Olomouckém kraji, kde již ceny dosahují možného maxima. Stejně jako v předchozím období rostly ceny starších panelových bytů více než těch cihlových," uvedl ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček.

Největší zájem byl podle něj o byty kategorií 3+1 nebo 3+KK. V Praze neklesá zájem cizinců o byty v novostavbách. "Zvyšuje se podíl cizinců ze západní Evropy, Izraele a Číny," doplnil Němeček.

Rodinné domy zdražily meziročně o 8,2 procentního bodu na 124,4. Mezičtvrtletně se index zvýšil o 2,3 bodu. "Ceny rodinných domů stoupají stabilně, růst je shodný jako ve druhém čtvrtletí předchozího roku. Problémem pro stavebníky jsou především delší dodací lhůty u stavebních materiálů a plné kapacity stavebních firem. Přesto trvá zájem o koupi rodinných domů ve zhoršeném stavu, které ale zájemce lákají výhodnější pořizovací cenou," uvedl dále Němeček. Zhruba deset až 15 procent podílu na celém trhu mají dřevostavby. Developerská výstavba se odehrává převážně ve Středočeském kraji a v okolí krajských měst s dobrou dopravní dostupností.

Ceny pozemků se zvýšily meziročně o 6,6 procentního bodu na 145,4, mezičtvrtletně vzrostly o 2,9 bodu. "Poptávka po pozemcích je dlouhodobě stabilní, stejně jako nedostatečná nabídka. Vysoké ceny v okolí velkých měst nutí lidi hledat vhodná místa ve vzdálenějších lokalitách. Dlouhodobě také pozorujeme zájem o levnější pozemky, které nemají kompletní veřejné sítě," sdělil Němeček.

HB Index od roku 2013:

Období Byty Rodinné domy Pozemky 1. čtvrtletí 2013 93,0 99,8 114,5 2. čtvrtletí 2013 93,2 98,9 114,7 3. čtvrtletí 2013 93,4 99,1 115,1 4. čtvrtletí 2013 93,4 99,2 115,6 1. čtvrtletí 2014 93,7 101,2 116,5 2. čtvrtletí 2014 94,4 103,9 116,8 3. čtvrtletí 2014 96,2 105,4 118,4 4. čtvrtletí 2014 97,4 105,8 119,4 1. čtvrtletí 2015 98,4 106,3 120,3 2. čtvrtletí 2015 99,7 107,2 121,0 3. čtvrtletí 2015 101,4 107,7 123,0 4. čtvrtletí 2015 103,6 108,2 124,7 1. čtvrtletí 2016 105,5 109,2 125,9 2. čtvrtletí 2016 107,8 109,8 128,8 3. čtvrtletí 2016 110,7 111,0 131,2 4. čtvrtletí 2016 114,6 112,9 135,4 1. čtvrtletí 2017 117,6 114,1 137,8 2. čtvrtletí 2017 120,8 116,2 138,8 3. čtvrtletí 2017 123,4 118,4 139,8 4. čtvrtletí 2017 126,5 120,4 139,8 1. čtvrtletí 2018 129,6 122,1 142,5 2. čtvrtletí 2018 133,6 124,4 145,4

Pro třetí čtvrtletí očekává, že trh bude ovlivněn blížícími se regulacemi České národní banky, která od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték. Do konce září by se tak doba prodeje nemovitostí měla zrychlit, naopak v posledním čtvrtletí by podle Němečka měla poptávka klesnout. "Z důvodu vysokých cen a hůře dostupných hypoték dojde k odchodu části potenciálních kupujících do nájmů, což může způsobit mírný nárůst tržního nájemného," dodal Němeček.

HB Index sleduje byty, rodinné domy a pozemky. Je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky.