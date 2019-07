Boeing se propadl do ztráty. Kvůli uzemněným MAXům nevydá výhled na letošní rok

před 11 minutami

Americký výrobce letadel a letecké techniky Boeing se ve druhém čtvrtletí propadl do ztráty 2,94 miliardy USD (67,4 miliardy Kč) ve srovnání se ziskem 2,2 miliardy USD ve stejném období loni. Je to jeho nejhlubší ztráta za posledních deset let.

Důvodem je odstavení z provozu jeho nejprodávanějších letadel 737 MAX po dvou vážných nehodách. Akcie Boeingu krátce po zahájení obchodování na burze v New Yorku odepisovaly přes jedno procento. Firma už minulý týden avizovala, že v souvislosti s problémy letadel 737 MAX odepíše zhruba 4,9 miliardy dolarů. Nyní dodala, že kvůli nejistotě kolem návratu letadel 737 MAX do provozu prozatím nevydá výhled na letošní rok. Očištěná ztráta na akcii činila 5,82 USD, což je lepší výsledek, než čekali analytici. Ti v anketě společnosti FactSet čekali ztrátu 6,69 USD na akcii. Příjmy se propadly o 35 procent na 15,75 miliardy USD (361,1 miliardy Kč), rovněž ale překonaly odhady analytiků. Příjmy divize komerčních letadel klesly o 66 procent na 4,72 miliardy USD, dodávky letadel odběratelům se pak snížily o 54 procent na 90. Divize se propadla do ztráty 4,95 miliardy USD po zisku 1,79 miliardy USD před rokem. Příjmy obranné, vesmírné a bezpečnostní divize naopak o osm procent vzrostly a dosáhly 6,6 miliardy USD, napsal server MarketWatch. Boeing mezitím zahájil kampaň s cílem obnovit důvěru veřejnosti i leteckých společností ve svůj nejprodávanější stroj. Zároveň se zavázal odstranit jakékoli riziko přeprogramováním stabilizačního softwaru, který byl v pozadí havárií v Indonésii a v Etiopii. Kvůli uzemnění Maxů Boeing odepíše 111 miliard. Airbusu se daří přebírat mu zakázky číst článek Světové letecké společnosti musely zrušit tisíce letů a nasadit náhradní letadla, aby pokryly lety na trasách, které dříve obsluhovaly palivově úsporným letounem MAX. Dodatečné náklady se podepsaly na jejich hospodaření a Boeingu kvůli tomu hrozí, že bude platit vysoké odškodné. Kdy budou moci letouny 737 MAX znovu vzlétnout, zůstává nejasné. Americké letecké společnosti Southwest, American a United Airlines už dříve oznámily, že je znovu nenasadí dříve než začátkem listopadu. Na zemi zůstávají po celém světě od března. Akcie Boeingu přesto problémy v souvislosti s letadly 737 MAX zatím výrazněji nepoškodily, od začátku roku zpevnily zhruba o 16 procent. Je to ale méně než průměr celého leteckého odvětví.