Tohle jste možná ani netušili. Neznámá fakta o autech, která vám zamotají hlavu

před 1 hodinou
Jaké auto mělo jako poslední vidlicový čtyřválec? Pod jakou značkou se měly v USA prodávat staré rumunské off-roady? Nebo jaká jediná Honda má osmiválec? Vybrali jsme několik zajímavosti ze světa aut, která určitě neznáte.
Foto: BMW

Zakázané BMW

Druhá generace BMW M3 s kódovým označením E36 byla na severoamerickém kontinentu zapovězeným zbožím. Prodeje předchůdce byly kvůli vysoké ceně špatné, německá automobilka tak novou M3 zpočátku vůbec nedovážela. A protože auto nemělo americkou homologaci, neprodávalo se ani v Kanadě. Pak ale kanadské zastoupení našlo díru v pravidlech: velmi zjednodušeně se v 90. letech dala na kanadském trhu prodávat malá série aut s norskou homologací.

A tak se v roce 1994 v Kanadě objevilo 45 kusů BMW M3 E36. Všechny se prodaly za tři dny. Byl to nakonec jediný rok, kdy se evropská specifikace do Kanady dostala. Americké zastoupení už totiž v té době vyvíjelo vlastní variaci M3 se slabším motorem a dalšími úpravami, které nakonec srazily cenu na úroveň pro zákazníky akceptovatelnou. Její prodeje začaly v roce 1995 a od dva roky později se tato specifikace oficiálně dostala i do Kanady.

