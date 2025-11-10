Auto

Zlozvyk, který může vyjít draho. Dva důvody, proč nezahřívat auto kvůli námraze

Redakce Redakce
před 2 hodinami
Podzimní rána přinesla nejen chlad, ale i námrazu na sklech aut. Řada řidičů volí při odmrazování zahřívání motoru na volnoběh. Přitom často ale netuší, že tím porušují zákon, riskují pokutu a zároveň mohou škodit vlastnímu vozu. Odborníci připomínají, že moderní motory se efektivněji zahřívají až během jízdy a zbytečný volnoběh studenému motoru škodí. Poradíme, jak se námrazy zbavit jinak.
Foto: Shutterstock

S příchodem podzimu a prvních chladných rán řeší řidiči stále častěji námrazu na čelním skle. Častým řešením je nechat po nastartování auto běžet na volnoběh, zatímco skla rozmrzají. Mnozí motoristé ale netuší, že takové jednání může být nejen neefektivní, ale také v rozporu s českou legislativou a zároveň škodlivé pro jejich vozidlo.

Související

Jak dědeček Kim Čong-una převezl Volvo. Nakoupil jich tisíc, dluh za ně roste dodnes

Volvo 144 v KLDR
13 fotografií

Podle zákona o silničním provozu řidič nesmí ponechat vozidlo stát se zbytečně spuštěným motorem, pokud to není nezbytné pro provoz nebo bezpečnost. Zahřívání motoru na místě výhradně za účelem komfortu řidiče nebo urychlení rozmrazování skel se za nezbytné nepovažuje. Policie může takové jednání vyhodnotit jako přestupek. Výše pokuty může podle okolností dosáhnout až 2500 korun ve správním řízení.

Navíc současné spalovací motory jsou konstruovány tak, aby optimální provozní teploty dosáhly při jízdě, nikoli při delším chodu na nízké otáčky bez zátěže. Delší volnoběh u studeného motoru navíc vede k neefektivnímu spalování paliva, zvýšené produkci emisí a může způsobit vyšší usazování karbonu v motoru i ve výfukovém systému.

Jsou tu i technická rizika. Při dlouhém chodu motoru bez zátěže se olej zahřívá pomaleji a motorové součástky pracují delší dobu v méně ideálních podmínkách. To může v dlouhodobějším horizontu vést ke zvýšenému opotřebení a může negativně ovlivnit výkon i životnost motoru.

Dalším efektem je i vyšší spotřeba paliva, kterou si řidiči často neuvědomují. Motor na volnoběh sice nespotřebuje tolik jako při jízdě, ale delší běh bez pohybu přináší kumulativní spotřebu bez praktického přínosu.

Související

Přehled, kolik proděláte koupí čínského auta. Rozdíly ve ztrátě hodnoty jsou extrémy

MG ZS
30 fotografií

Jak si tedy odmrazit auto?

Doporučený postup pro zimní a podzimní rána je proto jasný. Pokud má auto funkci vyhřívaného čelního skla nebo zpětných zrcátek, je ideální je aktivovat hned, výrazně rychle od námrazy pomohou. 

Pomoci může také preventivní ochrana - například použití termoizolační clony na čelní sklo přes noc, která výrazně zkrátí ranní škrábání. Další možností je použití schválených rozmrazovacích sprejů, jež led rychle pustí bez poškození skla nebo gumového těsnění. Řidiči by se naopak měli vyhnout lití horké vody na sklo, které může vlivem teplotního šoku prasknout.

Jakmile je z vozidla dostatečný výhled a splňuje podmínky bezpečné jízdy, je nejlepší plynule vyjet. Motor se při jízdě dostane na provozní teplotu rychleji a rovnoměrněji než při běhu na volnoběh, což snižuje jeho opotřebení i spotřebu paliva. Rychlejší zahřátí během jízdy zároveň lépe funguje i pro vytopení interiéru.

Provoz automobilu na volnoběh za účelem ohřátí nebo odmrazení tak sice může působit jako snadné řešení, v praxi však znamená riziko postihu, vyšší provozní náklady i potenciální technické komplikace.

Řidiči by proto měli vsadit na kombinaci mechanického čištění a co nejrychlejšího vyjetí. Nejen že tím dodrží předpisy, ale zároveň prodlouží životnost vozu a sníží spotřebu paliva.

 
Mohlo by vás zajímat

Vznikaly ve skleníku, dnes je obdivují. To nejzajímavější o motorkách z Krásné Lípy

Vznikaly ve skleníku, dnes je obdivují. To nejzajímavější o motorkách z Krásné Lípy
32 fotografií

Trnitý vývoj žabotlamů. Nejmodernější vlaky na světě skončily nakonec ve šrotu

Trnitý vývoj žabotlamů. Nejmodernější vlaky na světě skončily nakonec ve šrotu
17 fotografií

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka

Unikátní Ford je v Česku nečekaný hit. Pick-up do zásuvky je zároveň velká baterka
18 fotografií

Začíná konečně bitva o levná elektroauta? EU mění pravidla, aby dohnala Čínu

Začíná konečně bitva o levná elektroauta? EU mění pravidla, aby dohnala Čínu
auto Aktuálně.cz Obsah Pro řidiče motor pokuta zima

Právě se děje

před 10 minutami

Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet

Jedinečná lesní chata na prodej. Ale pozor: jeden týden v roce tu nesmíte bydlet
Prohlédnout si 6 fotografií
Uprostřed starého lesa stojí chata, která své návštěvníky dokáže okamžitě přenést do jiného světa. Srubová stavba postavená roku 1926 se ukrývá daleko od hluku měst, a přesto jen kousek od civilizace. A nyní čeká na svého majitele, který v ní však nebude moct strávit celý rok.
Jedinečná off-grid lesní chata ve vesničce Whittle Dene Woods, kam se dostanete pouze po úzké stezce vinoucí se mezi stromy, nyní nabízí za 125 tisíc liber, tedy zhruba za tři a půl milionu korun. Kdo ji získá, ten se stane součástí malé komunity deseti podobných domků, rozesetých po 43 akrech lesa.
Ondřej Černý

Komentář: Tady vejšku nepropaříte. Zpráva ze země, kde byste nečekali, jak tvrdé je studium

před 38 minutami
Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Bývalý obránce dal do aukce prsten za triumf ve Stanley Cupu ze sezony 1985/1986.
před 41 minutami
Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn

Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn

Po premiéře si vysloužila bouřlivý potlesk, oslavné recenze v prestižních britských novinách i docela vzrušené debaty o netradičním pojetí příběhu.
před 1 hodinou
Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Zemřel muž, který dovedl Dream Team ke zlatu. A dokázal to, co jen pět lidí na světě

Ve věku 88 let zemřel legendární basketbalista a později úspěšný trenér Lenny Wilkens.
před 1 hodinou
Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovali, jak budou nadhazovat

Baseballovým hvězdám hrozí 65 let vězení. Prozrazovali, jak budou nadhazovat

Emmanuel Clase a Luis Ortiz z týmu Cleveland Guardians byli obviněni z ovlivňování zápasů ve prospěch sázkařů.
před 1 hodinou
Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Poezie si podmaní česká města. Projděte se Prahou po místech spojených s básníky

Festival Den poezie od pondělí 10. do neděle 23. listopadu nabídne veřejná čtení českých i zahraničních básníků a další kulturní program.
Další zprávy