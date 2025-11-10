Zlozvyk, který může vyjít draho. Dva důvody, proč nezahřívat auto kvůli námraze

S příchodem podzimu a prvních chladných rán řeší řidiči stále častěji námrazu na čelním skle. Častým řešením je nechat po nastartování auto běžet na volnoběh, zatímco skla rozmrzají. Mnozí motoristé ale netuší, že takové jednání může být nejen neefektivní, ale také v rozporu s českou legislativou a zároveň škodlivé pro jejich vozidlo.
Podle zákona o silničním provozu řidič nesmí ponechat vozidlo stát se zbytečně spuštěným motorem, pokud to není nezbytné pro provoz nebo bezpečnost. Zahřívání motoru na místě výhradně za účelem komfortu řidiče nebo urychlení rozmrazování skel se za nezbytné nepovažuje. Policie může takové jednání vyhodnotit jako přestupek. Výše pokuty může podle okolností dosáhnout až 2500 korun ve správním řízení.
Navíc současné spalovací motory jsou konstruovány tak, aby optimální provozní teploty dosáhly při jízdě, nikoli při delším chodu na nízké otáčky bez zátěže. Delší volnoběh u studeného motoru navíc vede k neefektivnímu spalování paliva, zvýšené produkci emisí a může způsobit vyšší usazování karbonu v motoru i ve výfukovém systému.
Jsou tu i technická rizika. Při dlouhém chodu motoru bez zátěže se olej zahřívá pomaleji a motorové součástky pracují delší dobu v méně ideálních podmínkách. To může v dlouhodobějším horizontu vést ke zvýšenému opotřebení a může negativně ovlivnit výkon i životnost motoru.
Dalším efektem je i vyšší spotřeba paliva, kterou si řidiči často neuvědomují. Motor na volnoběh sice nespotřebuje tolik jako při jízdě, ale delší běh bez pohybu přináší kumulativní spotřebu bez praktického přínosu.
Jak si tedy odmrazit auto?
Doporučený postup pro zimní a podzimní rána je proto jasný. Pokud má auto funkci vyhřívaného čelního skla nebo zpětných zrcátek, je ideální je aktivovat hned, výrazně rychle od námrazy pomohou.
Pomoci může také preventivní ochrana - například použití termoizolační clony na čelní sklo přes noc, která výrazně zkrátí ranní škrábání. Další možností je použití schválených rozmrazovacích sprejů, jež led rychle pustí bez poškození skla nebo gumového těsnění. Řidiči by se naopak měli vyhnout lití horké vody na sklo, které může vlivem teplotního šoku prasknout.
Jakmile je z vozidla dostatečný výhled a splňuje podmínky bezpečné jízdy, je nejlepší plynule vyjet. Motor se při jízdě dostane na provozní teplotu rychleji a rovnoměrněji než při běhu na volnoběh, což snižuje jeho opotřebení i spotřebu paliva. Rychlejší zahřátí během jízdy zároveň lépe funguje i pro vytopení interiéru.
Provoz automobilu na volnoběh za účelem ohřátí nebo odmrazení tak sice může působit jako snadné řešení, v praxi však znamená riziko postihu, vyšší provozní náklady i potenciální technické komplikace.
Řidiči by proto měli vsadit na kombinaci mechanického čištění a co nejrychlejšího vyjetí. Nejen že tím dodrží předpisy, ale zároveň prodlouží životnost vozu a sníží spotřebu paliva.