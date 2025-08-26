Auto

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii
Zobrazit 16 fotografií
Foto: Petersen Automotive Museum, petersen.org
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 31 minutami
Příběhy prvních aut z dílen AMG jsou samy o sobě velmi působivé. Vezměte si jen závodní speciál známý jako rudá svině. A v historii první třídy G z Affalterbachu hraje určitou roli dokonce i Česko. Majitelem jednoho z několika málo pionýrů dnes veleúspěšné verze legendárního off-roadu byl totiž tenista Ivan Lendl.

"Vážně to není auto vyrobené pro Blízký východ, do Spojených států přijelo rovnou ze Stuttgartu," říká se smíchem někdejší světová tenisová jednička Ivan Lendl. Ta se po spoustě let se svým mercedesem potkala loni ve videu, které o něm natočil spolek Patina Collective s údajně největší sbírkou aut Mercedes-Benz na světě.

Související

10 nejzajímavějších modelů za padesát let AMG. Některé jsou legendami, na jiné se zapomnělo

Mercedes-Benz AMG výročí
Přehled

Mimochodem je to také současný majitel off-roadu 300 GD od AMG. Na auto narazil náhodou při projíždění inzerátů, stál v pozadí fotky nabízející úplně jiný vůz. V roce 2021 nakonec zástupci spolku tehdejšího majitele přemluvili a ten jim auto prodal.

Ale aby těch náhod nebylo málo, tím majitelem byl československý emigrant Joseph Jasik, majitel opravny German Autohaus a celoživotní fanoušek mercedesů. Specifickou třídu G koupil v roce 2000 a od té doby ji používal jako auto na denní ježdění klidně ve sněhu nebo těžkém terénu. "Dlouho jsem podobné auto chtěl a pak jsem ho jednou viděl v inzerci. Ani jsem ho neprohlédl osobně, poslal jsem peníze, protože jsem věděl, že ho chci," líčí.

Tehdy bylo auto lakované nepříliš kvalitní bílou barvou, až když se Jasik rozhodl pro kompletní renovaci, objevil pod ním trojbarevné pruhy na boku karoserie.

Je to detail, který tak nějak patří k 80. letům, v nichž tohle auto vzniklo. Konkrétně je z roku 1983, a jak mnozí tvrdí, právě "osmdesátky" byly zlatou érou tuningu. Ostatně pamatujete třeba na film Únos aut z roku 1980?

Související

Utajený Honeckerův mercedes stál jako deset volkswagenů, třícípá hvězda byla tabu

Mercedes G-Klasse Erich Honecker
18 fotografií

"Mercedes byl sponzorem turnaje ve Stuttgartu a při té příležitosti nás pozvali do továrny a na školu jízdy," začíná Lendl popisovat příběh zrodu specifického AMG. "Při jedné z jízd jsem to auto uviděl. Používala ho přímo automobilka, tak jsem koupil použité auto s najetými asi 10 tisíci kilometry," říká dále. Tehdy šlo ještě o úplně obyčejnou třídu G.

Jenže legendárnímu tenistovi se příliš nelíbila originální přední část s kulatými světlomety. A tak prostě přišel za Mercedesem, jestli by jeho nový off-road nemohl mít přední světla jako normální mercedes. Ze Stuttgartu tak auto putovalo k AMG, kde mu dali masku a světla z třídy S generace W116.

Související

Odpůrci elektroaut by sklapli, Géčko je král. S hranatým Mercedesem na polygonu

Mercedes-Benz Třídy G
35 fotografií

Nešlo tehdy o nic neobvyklého, podobnou úpravu byste našli i v katalogu AMG, protože se dělaly na zakázku. Nepřekvapivě hlavně pro šejky do Dubaje a dalších zemí na Blízkém východě. Jak vysvětluje Patina Collective, ti si potrpěli na to, aby jejich auta vypadala státnicky. A to splňovala jedině třída S. Off-roady pak často využívali při sokolnictví, oblíbené volnočasové činnosti v regionu.

Protože šlo o individuální úpravy, mají auta různé motory, to Lendlovo tedy třílitrový vznětový pětiválec. Bez jakýchkoliv změn. AMG se vyřádilo na karoserii dále s rozšířenými blatníky nebo koly BBS a v interiéru s anatomickými sedadly Recaro. Tohle auto má vzadu klasickou lavici, prý ale jindy vznikl i kousek se samostatnými sedadly Recaro vzadu.

Související

"Je to naprostý propadák." Elektrická třída G má tristní prodeje, Česko se vymyká

Mercedes-Benz G 580 s technologií EQ
10 fotografií

"Používal jsem ho hlavně sám, když jsem jezdil na golf, na túry se psy," pokračuje dále Ivan Lendl. Prý to byl dokonce úplně první či jeden z prvních Geländewagenů dovezených do Spojených států.

Po zhruba deseti letech tenista auto prodal svému dobrému kamarádovi a v roce 2000 se pak dostalo k Josephu Jasikovi.

A proč se o Mercedesu 300 GD začalo mluvit právě teď? K vidění je totiž aktuálně ve velmi známém muzeu Petersen Automotive v Los Angeles jako součást výstavy nejzajímavějších aut z let 1980 až 1999. A údajně je to jediný známý existující exemplář z této úvodní série "géček" od AMG.

Prohlédnout si 16 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava
Přehled

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Dřív nepochopitelné. Čertovy proudy se otevřely, závodily na nich i paddleboardy

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici

Na sraz Škody 1203 po vlastní ose. Unikátní prototyp je po 40 letech zpět na silnici
28 fotografií

Příběh lokomotivy bez licence. Plzeňskou Škodovku v něm zachraňuje gruzínský emigrant

Příběh lokomotivy bez licence. Plzeňskou Škodovku v něm zachraňuje gruzínský emigrant
21 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem Historie automobilů Mercedes-Benz Ivan Lendl

Právě se děje

před 13 minutami
Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Půjde o první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našeho území po více než šesti letech.
před 14 minutami
Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Ztráta miminka v těhotenství nebo krátce po porodu je téma, o kterém se v české společnosti stále nemluví. Jednou z žen byla i herečka Donutilová.
před 31 minutami

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii
Prohlédnout si 16 fotografií
před 51 minutami
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 55 minutami
Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Na povrchu nanoplastů se vytvoří biofilm, který poskytuje ochranu patogenům. Další částečky blokují molekuly léku tak, že se nevstřebají do těla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 1 hodinou
V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů.
Další zprávy