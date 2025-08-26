Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

"Vážně to není auto vyrobené pro Blízký východ, do Spojených států přijelo rovnou ze Stuttgartu," říká se smíchem někdejší světová tenisová jednička Ivan Lendl. Ta se po spoustě let se svým mercedesem potkala loni ve videu, které o něm natočil spolek Patina Collective s údajně největší sbírkou aut Mercedes-Benz na světě.
Mimochodem je to také současný majitel off-roadu 300 GD od AMG. Na auto narazil náhodou při projíždění inzerátů, stál v pozadí fotky nabízející úplně jiný vůz. V roce 2021 nakonec zástupci spolku tehdejšího majitele přemluvili a ten jim auto prodal.
Ale aby těch náhod nebylo málo, tím majitelem byl československý emigrant Joseph Jasik, majitel opravny German Autohaus a celoživotní fanoušek mercedesů. Specifickou třídu G koupil v roce 2000 a od té doby ji používal jako auto na denní ježdění klidně ve sněhu nebo těžkém terénu. "Dlouho jsem podobné auto chtěl a pak jsem ho jednou viděl v inzerci. Ani jsem ho neprohlédl osobně, poslal jsem peníze, protože jsem věděl, že ho chci," líčí.
Tehdy bylo auto lakované nepříliš kvalitní bílou barvou, až když se Jasik rozhodl pro kompletní renovaci, objevil pod ním trojbarevné pruhy na boku karoserie.
Je to detail, který tak nějak patří k 80. letům, v nichž tohle auto vzniklo. Konkrétně je z roku 1983, a jak mnozí tvrdí, právě "osmdesátky" byly zlatou érou tuningu. Ostatně pamatujete třeba na film Únos aut z roku 1980?
"Mercedes byl sponzorem turnaje ve Stuttgartu a při té příležitosti nás pozvali do továrny a na školu jízdy," začíná Lendl popisovat příběh zrodu specifického AMG. "Při jedné z jízd jsem to auto uviděl. Používala ho přímo automobilka, tak jsem koupil použité auto s najetými asi 10 tisíci kilometry," říká dále. Tehdy šlo ještě o úplně obyčejnou třídu G.
Jenže legendárnímu tenistovi se příliš nelíbila originální přední část s kulatými světlomety. A tak prostě přišel za Mercedesem, jestli by jeho nový off-road nemohl mít přední světla jako normální mercedes. Ze Stuttgartu tak auto putovalo k AMG, kde mu dali masku a světla z třídy S generace W116.
Nešlo tehdy o nic neobvyklého, podobnou úpravu byste našli i v katalogu AMG, protože se dělaly na zakázku. Nepřekvapivě hlavně pro šejky do Dubaje a dalších zemí na Blízkém východě. Jak vysvětluje Patina Collective, ti si potrpěli na to, aby jejich auta vypadala státnicky. A to splňovala jedině třída S. Off-roady pak často využívali při sokolnictví, oblíbené volnočasové činnosti v regionu.
Protože šlo o individuální úpravy, mají auta různé motory, to Lendlovo tedy třílitrový vznětový pětiválec. Bez jakýchkoliv změn. AMG se vyřádilo na karoserii dále s rozšířenými blatníky nebo koly BBS a v interiéru s anatomickými sedadly Recaro. Tohle auto má vzadu klasickou lavici, prý ale jindy vznikl i kousek se samostatnými sedadly Recaro vzadu.
"Používal jsem ho hlavně sám, když jsem jezdil na golf, na túry se psy," pokračuje dále Ivan Lendl. Prý to byl dokonce úplně první či jeden z prvních Geländewagenů dovezených do Spojených států.
Po zhruba deseti letech tenista auto prodal svému dobrému kamarádovi a v roce 2000 se pak dostalo k Josephu Jasikovi.
A proč se o Mercedesu 300 GD začalo mluvit právě teď? K vidění je totiž aktuálně ve velmi známém muzeu Petersen Automotive v Los Angeles jako součást výstavy nejzajímavějších aut z let 1980 až 1999. A údajně je to jediný známý existující exemplář z této úvodní série "géček" od AMG.