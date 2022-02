Žádný spaghetti western. Jeep Grand Cherokee je charakter se širokým srdcem

Amerika má jiná měřítka než Evropa. A také jiné představy o rodinném autě. Bezmála pětimetrový Jeep Grand Cherokee se loni umístil na osmém místě tamní hitparády. Nová generace nabídla ještě prodlouženou verzi, a tak testujeme auto, které je "Grand", a ještě k tomu "Long". Na naše poměry je trochu neskladné, ale nad vnitřním prostorem vás napadne, jestli americká měřítka nejsou vlastně správná.

Jeep je zlaté vejce skupiny Stellantis a Grand Cherokee je zlaté vejce Jeepu. Klasik svého žánru, jedna z ikon automobilové Ameriky. Velikost, která padne všem a která v tamních poměrech působí společensky neutrálně.

Loni představená nová generace se drží prověřeného receptu. Hrubě tesaného zevnějšku, prostorné karoserie a zvýšeného, ale bezrámového podvozku, který je dost kultivovaný na asfaltu, ale zvládne i mělčí brod. Věren univerzálnímu zaměření Jeep nezkouší žádné výstřelky v designu, vývoj je čistě evoluční. Moderní tvarosloví s úzkými světly ovšem na klasickou šablonu pasuje velmi dobře.

Vůbec poprvé nabízí Grand Cherokee sedmimístné uspořádání. Ke standardnímu provedení proto přibyla testovaná verze Long. Prodloužený má jak rozvor, tak zadní převis. Celkově měří pět metrů dvacet, tedy o půl metru víc než náš skromný český Kodiaq. I šířka bez zrcátek dosahuje skoro dvou metrů.

Parkování v centru Prahy takové dimenze zrovna neusnadňují. Jenže jakmile se vyhoupnete dovnitř, pochopíte americký pohled na svět. Dojde vám, že jste se i v Passatu zbytečně lepili na dveře i na spolujezdkyni a že můžete při hovoru svobodněji rozhazovat rukama. Výhled přes dlouhou rovnou kapotu dodává pocit neohroženosti a o sedadlech by Servác s gustem řekl: "Teď se budeme válet."

Spolu s ním by se tu mohlo celkem pohodlně válet dalších šest lidí. Vzhledem k obřím rozměrům nicméně překvapují dvě věci: sedadla druhé řady ukotvená dost nízko u podlahy a mělký kufr. Obojí vychází z amerického způsobu života. Zadní sedadla jsou pro děti do puberty, protože starší už mají vlastní auta. A kdo potřebuje vozit hodně věcí, pořídí si pick-up.

Velkorysý půdorys ale tuto nevýhodu spolehlivě vyváží. I když vyklopíte třetí řadu sedaček, zbude za ní na zavazadla víc místa než v jakémkoli evropském autě kromě dodávek. Což platí o prostoru v široké a vzdušné kabině vůbec.

Zpracování interiéru má solidní úroveň. Jsou na něm znát léta, kdy exmateřský Chrysler tvořil tandem s Mercedesem, což bylo manželství nešťastné, ale poučné. Nic tu nevrže, povrchy mají hezkou úpravu. Jediné lacinější místo představují nízko utopené a titěrné knoflíky klimatizace. I tak zaplaťpánbůh za ně, aspoň nemusíme klikat po obrazovce.

Informační systém Uconnect 5 má rychlé reakce, prostou grafiku a konfigurovatelné menu. Jeho "ajťáckou" strukturou se vyplatí prokousat, dá se v ní vytvořit celkem jednoduchá nabídka preferovaných funkcí, které opravdu potřebujete. Tato verze Grand Cherokee se k nám oficiálně nedodává, náš vůz pochází z nezávislého dovozu, takže mu chybí mapa Evropy. Proto přijde vhod bezdrátová spolupráce s telefonem přes aplikace Android Auto a Apple CarPlay.

Kdo by od poloterénního amerického klasika čekal nemotornou jízdu, bude překvapen. Už minulá generace Grand Cherokee na základech převzatých od Mercedesu se chovala velmi obratně. Novinka přiváží další globalizační paradox: platformu Giorgio ze společné stáje prémiových značek někdejší skupiny Fiat-Chrysler. Jezdí na ní Alfa Romeo Giulia a Stelvio i čerstvě odhalené Maserati Grecale.

Jeep Grand Cherokee Long 3.6 V6 Motor: benzinový 6válec, 3604 cm3

Výkon: 215 kW při 6400 ot./min

Točivý moment: 350 Nm při 4000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,1 s

Kombinovaná spotřeba: 13,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 660 l

Cena: od 2 500 000 Kč

I když většina podvozkových dílů se s Alfou zjevně neshoduje, vřelý a dovádivý italský temperament Grand Cherokee nedokáže zapřít. Přirozenou suverenitu a komfort velkého vozu spojuje s nečekanou mrštností v zatáčkách, a čím ostřeji za to vezmete, tím se cítí jistěji.

Ano, i s takovým korábem se můžete úmyslně vracet na točitý úsek silnice a zubit se od ucha k uchu. Vedení kol zachovává i v náklonech precizní postavení k vozovce, agresivní geometrie přední nápravy je dokonce náznakem cítit v řízení - na dnešní dobu skoro zázrak.

Klíčovou komponentou této obratnosti je kompaktní 3,6litrový šestiválec Chrysler Pentastar. Když jde o Jeep, RAM a Dodge, všichni nejčastěji básní o osmiválci 5,7 HEMI. Ten jsme ale nedávno vyzkoušeli v Dodgi Durango. Pro Grand Cherokee padla volba na menší motor a vězte, že jsme ani chvíli nelitovali.

Starodávný osmiválec totiž nabídne medvědí sílu a hezky bublá, ale působí těžkopádně a nezúčastněně. Navíc je o dva válce delší a kvůli předimenzovanému litinovému bloku - teď se podržte - o metrák těžší. A to by v tom byl čert, aby metrák sedící na přední nápravě nebyl poznat na jízdních vlastnostech. Jestliže celý podvozek dimenzujete na takovou zátěž a pak mu od ní ulevíte, začne i pětimetrové SUV vesele skotačit.

Hliníkový Pentastar vypadá pod kapotou jako drobek zastrčený pod palubní desku, ale 350 newtonmetrů mu nikdo neupře. Díky krátkozdvihové konfiguraci jde s rošťáckou chutí do otáček a ve středním pásmu umí hezky napnout plachty. Pravda, dole je jeho projev o to mdlejší a automat má tendence zbytečně často podřazovat, ale když sáhnete po pádlech pod volantem, snadno tandem udržíte v plynulém tahu bez zbytečného vytáčení. Výsledkem je uhlazená, tichá a těžce návyková plavba.

Dobře připraven je Grand Cherokee i do terénu, i když se zjevně počítá s tím, že většina zákazníků nikdy neopustí bezpečí asfaltu. Pneumatické pérování auto vypumpuje do 28centimetrové výšky, aby na novinářských prezentacích hopsalo po skalách jako kamzík, s redukční převodovkou vytáhne do prudkého kopce přívěs těžký 2800 (V6) až 3200 (V8) kilogramů. Ale když sledujeme videa z terénu, je nám docela líto subtilních hliníkových dílů na obou nápravách.

Přirozenou daní za popsaná dobrodiní je spotřeba kolem čtrnácti litrů, když na to moc nešlapete. S dieselem už v amerických autech počítat nemůžeme a oficiálně se do Evropy bude dovážet jen plug-in hybrid s velkou baterií a dvoulitrovým turbem. Těžko říci, kolik benzinu v praxi ušetří. Pentastar navíc přesvědčí jednoduchou technikou se vstřikováním MPI, která slibuje dlouhou bezproblémovou životnost.

U nás Jeep Grand Cherokee na osmou příčku v prodejích nikdy nedosáhne. Firma Tucar, která se zaměřuje na dovoz amerických vozů, nabízí provedení Long 3.6 V6 za cenu 2,5 až 2,6 milionu korun podle výbavy, která může zahrnovat čtyřzónovou klimatizaci, vyhřívaná zadní sedadla, 950wattové ozvučení nebo infračervené noční vidění.

Taková auta u nás vždy zůstanou převážně výsadou nekonformních podnikatelů. Přímou konkurenci Jeepu však představují modely evropských prémiových značek, které ve srovnatelné výbavě vyjdou i o milion dráž.