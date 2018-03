Za volantem s Hynkem Čermákem: Off-road je životní styl, strávili jsme v něm 14 dní na líbánkách

před 30 minutami

Herec Hynek Čermák je známý tím, že miluje značku Land Rover. I jeho první auto byl tento britský off-road. Za svůj život už vlastnil 13 Land Roverů a prý by neměnil. Vloni s ním vyrazil se svou manželkou na líbánky do hor, 14 dní si v něm vařili i spali.

Herec Hynek Čermák je "offroaďák" a dlouhodobě je věrný britské automobilové značce, Land Roveru. Auto vnímá jako životní postoj a podle jeho slov není nic lepšího než vyrazit v terénním autě do divočiny, někam pryč a daleko od lidí, které prý nemá moc rád.

Do terénu, konkrétně na cesty v lese za jedním mlýnem nedaleko Plzně, s námi ale ochotně vyrazil, a to za volantem Land Roveru Discovery 5. Pršelo nám k tomu jako v britském filmu a bláto stříkalo až na střechu.

Nemůžu se nezeptat. Proč jste si řidičský průkaz dělal až tak pozdě?

Protože jsem se nejdřív zbláznil do větroňů a malých letadel. A nepotřeboval jsem auto, všude jsem jezdil městskou dopravou a vlaky. Řidičák jsem si udělal až ve třiceti.

A od kdy jste se zamiloval do off-roadů?

Už předtím jsem si vyzkoušel kamarádův Jeep Wrangler, tam asi se ve mě objevila ta láska k terénním autům. A taky jsem duší tramp. Odjakživa jsem ale miloval Land Rovery, takže moje první auto byla první generace ojeté Discovery.

Máte ji doteď?

Ne,tenkrát jsem tomu vůbec nerozuměl, takže to auto nebylo úplně v nejlepší kondici a brzo se rozpadlo.

Stal se z vás pak automechanik, opravujete si auta sám?

Naštěstí teď už moc nemusím. Mám zkušenosti od letadel, takže co jde, si opravím sám, což ale můžete jen na těch starších. O svoje auta ale rád pečuju, takže jim měním provozní kapaliny nebo třeba díly, které se v terénu rychleji opotřebí, hodně často, olej klidně po pěti tisících.

Kolik Land Roverů jste tedy od té doby vlastnil?

Hodně moc, třináct, teď čtrnáctý. A protože jsem pořád jezdil do autosalonu nebo na servis, z Land Roveru mě pak oslovili, jestli se nechci stát ambasadorem značky…

Takže teď už si Land Rovery nekupujete, ale jen půjčujete?

Teď mám půjčený Range Rover, ale já s ním moc nejezdím, oblíbila si ho Veronika (manželka, pozn. red), takže s ním jezdí ona a já jezdím hlavně svojí starou Discovery TD5.

Jsou to jediné vozy, které aktuálně vlastníte?

Ne, ještě mám dva Defendery, jeden z roku 1998 a druhý o pět let mladší, nově Toyotu Land Cruiser 100 a také Peugeot Boxer 4×4. Všechno zkrátka čtyřkolky. Terénní auta jsou životní styl. A já jezdím pořád někam do hor, máme chalupu v Rumunsku, tam to bez čtyřkolky ani nejde.

To jezdíte do rumunských hor, tedy třeba i tisíc kilometrů po dálnici, i v Defenderu?

Jasně, není to zrovna nejpohodlnější, ale všechno je o zvyku a mně to prostě nevadí. Za volantem se střídáme, i když moje žena, která váží 47 kilo, vydrží šlapat na spojku jen chvíli, za hodinu neohne koleno. Pedály jdou fakt ztuha a vyžadují ohromnou sílu. Já to ale mám rád.

Jak dlouho vám tam cesta trvá?

Teď už to zvládneme i za devět hodin. Ale naše první jízda byla v ARU, takže byla snad nekonečná. Klíčky ani nešly vyndat, jak byly rozpálený.

Často vyrážíte na expediční jízdy. Která dobrodružná výprava byla pro vás nejvíc nezapomenutelná?

Těch bylo hodně, třeba v Rumunsku mám pořád co objevovat. Ale teď mám asi nejčerstvější zážitek z loňského léta, kdy jsme s Veronikou vyjeli po svatbě na líbánky do švýcarských Alp. V autě jsme v horách spali 14 dní, vařili si. Bylo to skvělý.

Podařilo se vám dostat svá auta i do seriálů nebo filmů, ve kterých hrajete?

No ano, třeba v původním seriálu Rapl jezdí moje auto, Discovery 3. I když nebylo úplně jednoduché to prosadit. Ale dost se to osvědčilo, protože se točilo často v terénu a já v autě vozil štáb.

Proč jste se teď rozhodl si poprvé koupit auto jiné značky než Land Rover?

Já už mám s těmi auty najeto v terénu opravdu hodně a začal jsem mít chuť srovnávat. Land Cruiser 100 je de facto takový druhý etalon v terénních autech.

A jak se vám s ním jezdí?

A musím uznat, že je to ohromný držák a skvělý pracant. V terénu vyjede to co Defender, ale na silnici se chová skoro jako limuzína. Moje práce vyžaduje hodně cestování, navíc často točíme v terénu. Díky tomu jsme se tak snadno dostávám na lokace, kde se filmuje. Musím přiznat, že jsem tím hodně filmařů přesvědčil, aby si koupili off-road.

Říkáte o sobě, že nemáte rád lidi. Jak se to stalo a proč?

Když třeba dvacetkrát za měsíc hrajete v divadle, a divadlo je o energii, kterou musíte do těch diváků nacpat, pak je zkrátka nejlepší vyjet autem někam do hor, kde není vůbec nikdo.