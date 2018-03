Sbírka starých Jaguarů za 10 milionů je k vidění v Plzni. Otevřel se tu autosalon Jaguar Land Rover

před 37 minutami

Obyvatelé Plzně a okolí si mohou zblízka prohlédnout výjimečný Jaguar XK 120, E-Type nebo excelentně zrenovovaný 420G. Unikátní historické vozy do nového autosalonu Jaguar Land Rover zapůjčili majitelé ze soukromých sbírek. K vidění jsou do 20. března.

Autosalon Dajbych, který v Plzni funguje přes dvacet let, se letos na jaře rozšířil. V nových prostorách se tu otevřel showroom značek Jaguar a Land Rover. Jaguar přitom až doposud neměl v západních Čechách zastoupení.

Firma se rozhodla oslovit český Jaguar Klub. Majitelé jí k příležitosti otevření zapůjčili ze svých soukromých sbírek několik vozů, které nyní stojí v showroomu v Plzni. A budou tu pro fanoušky k vidění do 20. března.

Kdo přijde, může si zblízka prohlédnout několik historických legend. Je tu vystaveno celkem sedm aut a mají hodnotu zhruba osm až deset milionů korun. Patří mezi ně například XK 120 v předrenovačním, ale velmi zachovalém stavu. Možná by stačilo jen opravit lak na kapotě a jinak vůz nechat tak, jak je.

"Je to výjimečný roadster a důležité auto v historii značky. V roce 1949 dosáhlo historického rychlostního rekordu mezi produkčními auty, jelo rychlostí 213 km/h," říká prezident Jaguar Klubu Filip Turek.

I on autosalonu zapůjčil jeden model ze své sbírky, konkrétně ebenově černý luxusní sedan Jaguar 420G v dokonalém stavu po rozsáhlé renovaci, která se podle majitele protáhla na šest let.

"Jen leštění trvalo čtyři měsíce," říká Filip Turek a současně připomíná, že v automobilce v Coventry byly v 60. a 70. letech zaměstnány desítky osob na pozici "leštič", které auto po nalakování důkladně "pucovaly", aby se lak dokonale leskl.

Jaguar 420G byl ve své době velmi luxusní, a navíc dlouhou dobu také nejširší britský automobil. Písmeno G označovalo jeho velikost, tedy "grande". Vyrábělo se jen v letech 1966 až 1970, poté bylo přejmenováno na Mark X.

Dále tu stojí E-Type, který právem patří mezi nejkrásnější automobily světa, ale i Mark II, vyráběný v letech 1959-1967. Ten se stal vůbec prvním sportovním sedanem značky Jaguar.

Sbírku doplňuje model XJ6 ze 70. let a dvoudveřové šestiválcové kupé XJS. To se vyrábělo přes 20 let (mezi roky 1975 a 1996) a během té doby vzniklo několik variant a bylo osazeno různými motory. Vrcholem byl model XJR-S, speciál vzniklý na oslavu vítězství v Le Mans.

Na představení historické sbírky jsme se setkali také s Hynkem Čermákem, českým hercem, který je velkým fanouškem značky Land Rover. Za svůj život vlastnil asi 13 aut této značky.

"Tak dlouho jsem jezdil na servis, až se mě zeptali, jestli nechci být ambasadorem Land Roveru," říká slavný herec. Rozhovor vedený za volantem Land Roveru Discovery budeme publikovat během několika dní.