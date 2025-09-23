Z auta je skleník, počítá se každá desetina. Nováčkem na populární soutěži spotřeby

Zatímco redakční kolegové už mají s podobnými soutěžemi své zkušenosti, a to včetně pódiového umístění, letos se za volant elektrické Škody Elroq 85 posadil autor těchto řádků, který nikdy nic podobného nejel. A soutěž ve spotřebě očima nováčka může vypadat jako velká výzva.
Zkušení mazáci už totiž vědí, co všechno na trase, která tradičně začíná a končí u servisního střediska Škoda Auto v Kosmonosech, musí pro co nejnižší spotřebu - ideálně stlačenou pod 10 kWh, jako se to loni povedlo vítězné posádce ve třídě elektrických aut - udělat. A o rady se rozhodně nebojí podělit.
Tak se z jedné strany dozvídáme, že rozhoduje každý gram, proto je třeba zvolit vhodnou lehkou obuv, z druhé strany pak slyšíme zase o nutnosti vypnout před jízdou infotainment a hlavně klimatizaci. To ve 30 stupních, které v předposlední zářijovou středu po dnech nízkých teplot náhle panují, zní jako recept na příjemně strávený den. Tím spíše, že hlavní pořadatel závodu Martin Kadlec straší, že v autech může být během jízdy klidně i o deset stupňů více než venku.
Otevřít si okénko? To nepřipadá v úvahu, protože především elektrický dojezd přece bere strašně moc energie. A tady se počítá nejen každá desetina, ale i setina kWh. Vypadá to úsměvně, ale když se pak na konci závodu díváte na výsledky, tak i ta setina může znamenat ztrátu jednoho místa. Až tehdy naplno pochopíte, proč někdo na start auto po technické přejímce tlačí.
Letošní trasa měla 306,2 kilometru a vedle co nejnižší spotřeby se jede i na přesnost. To znamená, že každá posádka ji musí projet za maximálně 340 minut: průměrná rychlost tak v letošním ročníku vyšla na minimálně 54,04 km/h. "Účastníci výborně zvládali navigaci, a tak jsme letos zaznamenali jen velmi málo chyb při dodržování trati," pochvalovali si pořadatelé na konci.
Nezdá se to, ale z velké části je tahle rallye o spolujezdci. Ten dostane roadbook s několika stovkami průjezdních bodů, kterými musí řidiče navést. S Wazem tady, pokud nechcete plýtvat energií, nepochodíte. Někde je to jen o tom, držet se na hlavní silnici. Jenže pak přijdou objížďky, a přichází tak hvězdná chvilka navigátora. Pokud zvládne i těžké průjezdy, může to celkovému výsledku hodně pomoci.
Zvyknout si ale musíte na to, že občas budete jako "safety car". Na maximálně povolených 90 km/h pojedete kvůli spotřebě i času nejvýše kolem 80 km/h. Ještě že má každé auto na pátých dveřích povinnou nálepku informující okolí o tom, že pomaleji než oni jede kvůli soutěži ve spotřebě.
V průběhu jízdy si organizátoři na posádky připravili deset skrytých radarů, jestli dodržují povolenou rychlost. Pokud by došlo k výraznému překročení, následuje penalizace, která může v konečném součtu udělat hodně. Letos se o tom ve třídě elektromobilů, kde soutěžila i posádka Aktuálně.cz, přesvědčilo hned několik aut.
Úmorné vedro nakonec donutilo nejednu dvojici alespoň na malou škvíru stáhnout boční okénka. Po zhruba dvaceti minutách jízdy bez klimatizace i vzduchu zvenku totiž auto začalo připomínat skleník. A otírat každou chvíli totálně zamlžené okno se ukázalo být zbytečným hazardem.
Co by mohla ekorallye leckoho naučit, to je nejen předvídání, kdy začíná vesnice, kde je kruhový objezd, ale hlavně rekuperaci pomocí pádel. Ne každý Elroq jimi je vybavený, ale pokud je má, řidič klidně několik desítek kilometrů nemusí vůbec použít klasické brzdy. Tu úmornou zářijovou sobotu jsme je použili vlastně jen při dobržďování kolon, na semaforech nebo kruhových objezdech. A když má elektromobil ovládání jedním pedálem, dá se vyvarovat i toho.
Výsledkem redakčního snažení byla hodnota 11,39 kWh na 100 km. S plnou baterkou bychom tak zvládli 676 kilometrů, standardní Elroq 85 má přitom maximum položené o sto kilometrů níže. A to navíc to papírové měřené laboratorním testováním. Vítězná posádka ve třídě elektromobilů nakonec zaznamenala výsledek 10,62 kWh na 100 km, takže by se dostala na asi 725 kilometrů reálného dojezdu.
Jak jsme zmínili v úvodu, celkem se letošního ročníku Economy Runu zúčastnilo 46 posádek v několika kategoriích s benzinovým, naftovým, elektrickým i plynovým pohonem. Vypíchnout lze třeba výsledek posádky 44kW litrového Citiga, která na 306,2 kilometru dosáhla spotřeby 2,6 l/100 km. Jiná posádka s druhou generací Fabie 1.2 TDI dosáhla na 2,93 l/100 km.
Nicméně rekord posádky Jakubec - Terlecký, která v roce 1985 zajela závod ve třídě profesionálů s průměrnou spotřebou 2,2 l/100 km, i letos zůstal nepřekonán. Na druhou stranu jedinou povolenou úpravou jsou na startu v současnosti vypnuté klimatizace a ventilátory a maximálně odlehčení posádky. Přítomna musí být i povinná výbava. Přelepené spáry nebo odejmuté stěrače už nepotkáte.
Kompletní výsledky můžete najít zde.