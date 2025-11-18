Vzdávají hold československým hrdinům RAF. Čtyři speciální Bentley byl český nápad

Automobilka Bentley připravila speciální edici čtyř jedinečných vozů nazvanou "Kolekce českých perutí", která vzdává hold československým pilotům RAF. Kolekce vznikla v divizi Mulliner a každé auto symbolizuje jednu z perutí (310., 311., 312. a 313.), v nichž čeští letci bojovali během druhé světové války.
Designem nebijí do očí, ale o to víc chtějí zaujmout detaily, které odkazují na barvy, emblémy a motta perutí. Každé ze čtyř vozidel je jedinečné a liší se designem, barvami i materiály uvnitř.
Modely jsou různé: SUV, kupé, kabriolet i limuzína - každý vůz tak může spojovat historický odkaz s moderním luxusem. Konkrétně jde o dva modely Continental GT kupé a Convertible, Flying Spur a Bentayga.
Zajímavostí je, že Bentley spolupracovalo s britským ministerstvem obrany, aby mohlo legálně použít znaky a motta perutí. Právě to byl "největší boj" při tvorbě této kolekce.
"Vůbec poprvé je tým Mulliner vytvořil pomocí laseru. Klasické vytlačování do kůže by nám nedovolilo všechny detaily ve znaku. Přitom na tato loga má práva britské ministerstvo obrany a to nám před schválením oznámilo, že pokud ho nedokážeme vyrobit v dokonalé kopii, nemůžeme ho použít vůbec," říká pro Hospodářské noviny Jiří Halousek, prodejce v pražském dealerství Bentley.
Prahové lišty zase zdobí siluety letadel a motta jednotlivých perutí. Třeba známé: "Jeden jestřáb honí mnoho vran." Mimochodem, ne náhodou je největší model z této čtveřice - opulentní SUV Bentayga - zasvěcený 311. peruti, která létala s těžkými bombardéry.
Vzhled interiérů je upravený podle barev a materiálů typických pro letecké stroje. Použity jsou například dřevo, kůže nebo tvíd, které připomínají uniformy a kabiny letadel.
Tento projekt zároveň symbolizuje historickou spojitost - v továrně Bentley v anglickém Crewe se za druhé světové války vyráběly motory Merlin, které poháněly právě letouny RAF, včetně těch, které pilotovali čeští letci.
Všechny vozy této kolekce nesou jedinečné rámečky otočného displeje Bentley v barvách, které byly důležité pro insignie československých perutí, a speciálně upravené detaily interiéru zdůrazňují vazbu na historické letectví.
Společnost nyní oslovuje své dlouhodobé klienty s možností pořídit si jeden z těchto výjimečných modelů připomínajících čtyři československé perutě. Každý vůz je oproti běžné specifikaci zhruba o jeden až jeden a půl milionu korun dražší, což odráží množství unikátních detailů.
Halousek zatím neprozrazuje, zda už mají konkrétní zájemce, zástupci britské automobilky přítomní při slavnostní premiéře ale potvrdili, že jednání běží a všechny čtyři vozy jsou stále k dispozici.