Výrobce vysavačů si troufá na automobilový Olymp. Číňan slibuje neskutečné parametry

Výrobce vysavačů si troufá na automobilový Olymp. Číňan slibuje neskutečné parametry
Foto: Dreame Technology
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Do výroby aut se v posledních letech hrnou firmy, u kterých byste to ještě před pár lety neřekli. Ať už jde o výrobce chytrých telefonů a spotřební elektroniky, nebo také domácích spotřebičů. Logo Dreame je zatím známé především z vysavačů nebo fénů. Už brzy ho ale bude nosit vyzyvatel Rolls-Roycu Cullinan.

Na konci srpna se poprvé objevila zmínka, že čínská firma Dreame Technology, významný hráč na poli s domácími spotřebiči, zakládá vlastní automobilovou divizi, a na konci září slibuje už své druhé auto. Nepůjde přitom o ledajaké modely. První, který se doposud ukázal jen na počítačových renderech, má být elektrický sedan s parametry a hlavně designem podobným Bugatti Chiron.

Druhý model, který podle dostupných informací reálně existuje, bude pro změnu konkurent Rolls-Roycu Cullinan. A vnější vzhled se britským superluxusním SUV inspiroval skutečně důkladně. Včetně proti sobě se otevírajících dveří nebo chromované čelní masky. Jen soška Spirit of Ecstasy chybí.

Ani jedno auto nemá oficiální jméno, plány výrobce vysavačů jsou ale velmi smělé. Obě se mají začít vyrábět v roce 2027, deset let po založení Dreame, a patrně dokonce v Evropě. Spolu s finančním partnerem, kterým je renomovaná francouzská banka BNP Paribas.

Britský Autocar napsal začátkem září, že ve hře je stavba úplně nové továrny v Berlíně nedaleko Gigafactory americké Tesly. Automobilová divize má podle Britů už údajně tisíc zaměstnanců, část je z původní divize domácích spotřebičů, část ale přišla nově z automobilového sektoru.

Snem firmy je vyrobit nejrychlejší auto na světě, k čemuž mají přispět znalosti z vývoje elektrických motorů pro domácí spotřebiče, které zvládnou až 200 tisíc otáček za minutu. Kromě toho jejich robotické vysavače využívají umělou inteligenci k sledování a plánování trasy vysávání: i to by prý mohlo hrát roli při vývoji aut. Dohromady mělo Dreame ke konci roku 2024 zaregistrovaných skoro 6400 patentů.

Podle čínských médií má sedan s designem podobným Chironu nabídnout kromě elektrického pohonu i benzinový prodlužovač dojezdu. Premiéra konceptu by se měla odehrát už počátkem příštího roku na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Na finálním designu se ale ještě pracuje.

O SUV se ví o něco více, třeba že má 3,2metrový rozvor náprav a vzadu dvě samostatná křesla nastavitelná v úhlu 145 stupňů. Čínský magazín CarNewsChina píše o použití 100kWh baterie a čtyřech elektromotorech: v každém kole bude jeden. Chybět nemá natáčení zadních kol, které vzhledem k velikosti usnadní manévrování třeba ve městě.

Chybět nemá aktivní podvozek, Lidar, kamery i vysokofrekvenční radary. Za příplatek se má dodávat i benzinový prodlužovač dojezdu.

SUV má Dreame podle dřívějších zpráv vyrábět více, na více platformách s rozdílným rozvorem náprav. Cílem nové automobilky je především čínská značka Li Auto.

Dreame Technology nakonec není první firmou na vysavače, která se začala věnovat výrobě aut. Zakladatel jiné čínské firmy na vysavače Roborock, což je přímý konkurent Dreame, Zhang Jin totiž před časem investoval do automobilového start-upu Rox Motor. Ten v roce 2023 představil své první auto, SUV Rox 01 s prodlužovačem dojezdu a designem, na němž spolupracovalo studio Pininfarina.

Prohlédnout si 5 fotografií
 
