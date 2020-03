VW sebral Seatu vývoj elektromobilů pro celou skupinu. Vstup do Číny se také odkládá

Stát odpustí drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné nebudou muset hradit zálohy v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody budou moci doplatit až při ročním zúčtování. Senát ve středu schválil vládní návrh zákona, který to předpokládá. Současně schválil také to, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny.