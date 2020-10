První české ceny Volkswagenu ID.4. Je dražší než Enyaq, má ale výrazně lepší výbavu

Jen týden po premiéře SUV ID.4, elektrického dvojčete Škody Enyaq iV, spustilo české zastoupení Volkswagenu příjem objednávek očekávané novinky. Zatím si zákazníci mohou vybrat jen z nejlépe vybavených limitovaných verzí 1st a 1st Max, kterých vznikne dohromady 27 tisíc kusů. Levnější varianty přijdou na trh až po vyprodání zaváděcí série.

Obě zatím dostupné verze Volkswagenu ID.4 mají společnou techniku. To znamená jediný 150kW elektromotor pohánějící zadní nápravu. 4584 mm dlouhé SUV s ním z 0 na 100 km/h zrychluje za 8,5 vteřiny a jede nejvýše 160 km/h. Důležitější hodnotou je však 77 kWh, což je využitelná kapacita baterie. Ta stačí na dojezd 520 km.

Obě dostupné předkonfigurované verze mají už ve standardu možnost rychlého nabíjení stejnosměrným proudem a výkonem 125 kW. V takovém případě je za půl hodiny k dispozici 320 km. Domácí nabíjení je možné střídavým proudem, přičemž maximální dostupný výkon je 11 kW. Dobu potřebnou k nabití Volkswagen neuvádí, podle sesterské Škody Enyaq iV by to ale z nuly do plné kapacity mělo trvat přibližně osm hodin.

Levnější z dvojice aktuálně nabízených variant se jmenuje ID.4 1st a české zastoupení Volkswagenu za ni chce 1 224 900 korun. To je výrazně méně než v Německu, kde bez pobídek stojí stejný vůz v přepočtu přes 1,3 milionu korun.

Výbava provedení 1st z bezpečnostních pomocníků obsahuje udržování v jízdním pruhu, nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, adaptivní tempomat, komunikace s jinými auty či infrastrukturou Car2X nebo čtení dopravních značek.

Z komfortních prvků nechybí dvouzónová automatická klimatizace, desetipalcová navigace a rádio s hlasovým ovládáním, Bluetooth, přední i zadní parkovací senzory včetně couvací kamery, digitální budíky, vyhřívaný kožený volant a přední sedadla, bezklíčkové startování nebo automatické stěrače.

Vizuálně má auto 20palcová litá kola, diodová světla vpředu i vzadu, čalounění interiéru v kombinaci šedé a hnědé nebo dvoubarevnou karoserii se stříbrnou lištou nade dveřmi. Když je řeč o barvě karoserie, obě dostupné varianty budou mít bez příplatku na výběr mezi žlutou, modrou, šedou a bílou metalízou. Zajímavým prvkem, opět společným pro obě verze, je standardní tepelné čerpadlo, které podle automobilky za nízkých teplot dokáže prodloužit dojezd, protože pomáhá vyhřát kabinu.

Varianta ID.4 1st Max stojí od 1 473 900 korun. Opět jde tedy o částku výrazně nižší než v Německu, kde se ta stejná verze kolem sumy 1,6 milionu korun. Z elektronických pomocníků má verze Max navíc průhledový displej s rozšířenou realitou, panoramatický kamerový systém, sledování mrtvého úhlu nebo takzvaný Travel Assist, který kombinuje udržování v jízdním pruhu, asistenta jízdy v koloně a asistenta pro stav nouze, a dohromady umí auto v některých případech ovládat autonomně.

Z komfortních prvků přibyly navíc třízónová automatická klimatizace, multimediální systém s navigací a 12palcovou obrazovkou, bezdrátové dobíjení telefonů, elektrická přední sedadla, bezklíčkové odemykání, elektrické víko kufru a konečně střecha dostala panoramatické okno. Komfortu na palubě pomáhají adaptivní tlumiče, vizuálně vedle 21palcových kol nechybí ani přední světla Matrix LED a zadní diodové reflektory s 3D optikou. Interiér je opět čalouněný kombinací šedé a hnědé.

Chudá, mimo příslušenství, je nabídka příplatkových prvků pro obě verze. Obsahuje tak dva typy wallboxu - jeden s výkonem nejvýše 11 kW za 20 990 korun a druhý s výkonem nejvýše 22 kW za 36 990 korun. Zvolit lze i kabel pro 22kW dobíjení za 31 990 korun, tažné zařízení za 22 500 korun a konečně prodlouženou záruku. Na čtyři roky nebo 80 tisíc km za 14 400 korun a na pět let nebo 100 tisíc km za 25 300 korun. To je přitom z volitelné výbavy úvodních dvou verzí vše.

Jediným současným konkurentem Volkswagenu ID.4 je na českém trhu jeho sourozenec, Škoda Enyaq iV. Vzhledem k omezené nabídce německého modelu je jediným srovnatelným sokem varianta iV 80 (k dispozici je i levnější iV 60). Ta je po technické stránce úplně stejná - to znamená 150kW elektromotor pohánějící zadní kola v kombinaci s baterií o využitelné kapacitě 77 kWh. Mladoboleslavský model má vlastně jedinou změnu, o 10 km nižší udávaný dojezd.

Technické srovnání

Škoda Enyaq iV 80 Volkswagen ID.4 Rozměry (d/š/v): 4649/1879/1616 mm 4584/1852/1612 mm Rozvor náprav: 2765 mm 2766 mm Objem kufru: 585 l 543/1575 l Výkon: 150 kW 150 kW Točivý moment: 310 Nm 310 Nm Zrychlení 0-100 km/h: 8,5 s 8,5 s Maximální rychlost: 160 km/h 160 km/h Spotřeba: 16,9-18,0 kWh/100 km 16,2-16,9 kWh/100 km Dojezd: 510 km 520 km

Tabulka pak ukazuje, že Enyaq je delší než ID.4, ovšem s prakticky stejným rozvorem náprav. Co z toho plyne? Logicky větší zavazadlový prostor českého zástupce, velikost vnitřního prostoru pro cestující by nicméně měla být srovnatelná.

Nejlevnější Enyaq iV 80 ve výbavě Loft stojí 1 189 900 korun, tedy o 35 tisíc korun méně než omezená úvodní edice VW ID.4 1st. Z pohledu výbavy německý zástupce toho českého překoná nabídkou asistenčních prvků. Enyaq má totiž v základu udržování v jízdním pruhu a nouzové brzdění, za adaptivní tempomat se připlácí, komunikaci Car2X škodovka nabídnout neumí.

Škoda Enyaq iV 80 Loft Volkswagen ID.4 1st Cena 1 189 900 Kč 1 224 900 Kč Nouzové brzdění S S Udržování jízdního pruhu S S Čtení dopravních značek S S Tempomat S + omezovač S - adaptivní Komunikace Car2X N S Klimatizace S - třízónová automatická S - dvouzónová automatická Rádio s dotykovým displejem S - 13 palců S - 10 palců Navigace +20 000 Kč (v paketu Infotainment) S Digitální budíky S S Bezklíčové odemykání a startování S + S N + S Vyhřívání sedadel S - vpředu + volant S - vpředu + volant Parkovací senzory S - vpředu i vzadu + kamera S - vpředu i vzadu + kamera Automatické stěrače S S Diodová světla S - vpředu i vzadu S - vpředu i vzadu Litá kola S - 19 palců S - 20 palců

Jak vyplývá i z výše uvedené porovnávací tabulky, ID.4 má navíc i navigaci, na což Enyaq odpovídá třeba větším displejem multimediálního systému, třízónovou klimatizací nebo bezklíčkovým odemykáním, ne pouze startováním. Volkswagen ve verzi 1st má také standardně 125kW dobíjení, za to se u Enyaqu připlácí 13 tisíc korun. Cenový rozdíl tedy není až tak velký, VW má přitom lepší základní výbavu.

Vrcholnou limitovanou verzi ID.4 1st Max jsme potom postavili proti limitovanému Enyaqu Founders Edition, který stojí 1 379 900 korun. Rozdíl mezi oběma verzemi je už větší, 94 tisíc korun. Stále ale platí, že Volkswagen má lepší výbavu. To znamená například průhledový displej s rozšířenou realitou, navigaci nebo elektrické víko kufru. To všechno v paketu stojí u škodovky 89 tisíc korun, cenový rozdíl se tak rázem prakticky smaže.

Škoda Enyaq iV 80 Founders Edition Volkswagen ID.4 1st Max Cena 1 379 900 Kč 1 473 900 Kč Nouzové brzdění S S Udržování jízdního pruhu S S Asistent jízdy v koloně +60 000 Kč (Asistenční paket) S Sledování mrtvých úhlů +60 000 Kč (Asistenční paket) S Čtení dopravních značek S S Tempomat S + omezovač S - adaptivní Komunikace Car2X N S Průhledový displej s rozšířenou realitou +89 000 Kč (Tech paket) S Klimatizace S - dvouzónová automatická S - třízónová automatická Rádio s dotykovým displejem S - 13 palců S - 12 palců Navigace +89 000 Kč (Tech paket) S Digitální budíky S S Bezklíčové odemykání a startování S + S S + S Elektrické víko kufru +89 000 Kč (Tech paket) S Vyhřívání sedadel S - vpředu + volant S - vpředu + volant Elektrické ovládání sedadel +110 000 Kč (Komfort Paket) S Parkovací senzory S - vpředu i vzadu + kamera S - vpředu i vzadu + kamera Panoramatický kamerový systém +60 000 Kč (Asistenční paket) S Automatické stěrače S S Diodová světla S - vpředu Matrix i vzadu S - vpředu Matrix i vzadu Adaptivní tlumiče N S Litá kola S - 21 palců S - 21 palců

Německý model má dále navíc třeba již zmíněný adaptivní tempomat, dále sledování mrtvých úhlů, balíček Travel Assist nebo panoramatický kamerový systém. Asistenční systémy v jiném paketu přitom u Enyaqu stojí 60 tisíc korun. Obecně problémem Enyaqu Founders Edition je, že většina prvků je sdružená do paketů. Proto třeba elektrické nastavování sedadel stojí 110 tisíc korun, protože je v paketu i s třízónovou klimatizací, vyhřívanými zadními sedadly nebo panoramatickou střechou. Rychlonabíjení nicméně umí v této verzi i Enyaq, který má například vizuálně také podsvícenou masku chladiče nebo kožené čalounění. Přesto výbavou celkově výrazněji zaostává.

Celkově lze říct, že Škoda je ze dvou koncernových elektrických SUV tím konvenčněji vypadajícím, pohledem do ceníku ale nikoliv výhodnějším. Alespoň v aktuálně dostupných variantách se shodným výkonem a velikostí baterie.