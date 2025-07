To jsou auta českých rodin. Za vlastní peníze si kupují nečekané modely

Česko, firemním autům země zaslíbená. Za "vlastní" peníze koupili zájemci o nový vůz jen čtvrtinu z celkových prodejů, zbytek lze započítat jako firemní výdaj. Češi se tím výrazně liší třeba od sousedních Němců, především ale pak prodejní statistiky očištěné od firemních nákupů vypadají docela jinak. A odpůrci čínských aut asi budou mít o nějakou tu vrásku navíc.

První příčky neohroženě okupují modely Škoda. To je konstanta, která v prodejích nových aut v Česku platí dlouhodobě a až na občasné výkyvy je na čele vždy Octavia. Pořadí za ní se přelévá, kompaktní klasika ale zůstává jedničkou. Jenže její prodeje do značné míry táhnou firemní zákazníci. Je to logické, vždyť v jakém služebním autě Čecha nebo Češku potkáte na silnici nejčastěji?

Z 9534 prodaných Octavií za první pololetí firmy koupily 8426, to je více než 88 procent. V podstatě potkat člověka, co si koupil tuto škodovku domů za své, je prakticky nemožné. Octavia tak ještě výrazně předběhla celý trh: z celkových 122 639 prodaných vozů jich 90 169 koupily firmy.

Podle statistik Svazu dovozců automobilů mají i další modely Škoda Auto výrazný podíl firemních registrací. U Kodiaqu je to dokonce skoro 92 procent, u Karoqu 76 procent, u Fabie 77 procent a u Kamiqu 67 procent. Ještě více je to patrné u elektromobilů: Enyaq v první polovině roku kupovaly firmy z 95 procent, jinými slovy jen 46 jich šlo do soukromých rukou. U Elroqu je podíl na úrovni 88 procent pro firmy.

Je tedy nasnadě, že prodejní žebříček očištěný o firemní registrace a dávající tak lepší představu o tom, do jakých aut skutečně Češi investují své vydělané peníze, vypadá úplně jinak než ten absolutní. S jedinou výjimkou: vévodí mu stále Škoda, ale malé SUV Kamiq s 1897 prodanými kusy.

Hned na druhém místě pak přichází studená sprcha pro odpůrce čínských aut. Češi tam totiž dostali malé SUV MG ZS, přímého konkurenta Kamiqu, se 1477 prodanými kusy. Z velké části na tom asi bude mít ještě podíl předchozí generace vozu, u níž se české zastoupení dobře předzásobilo skladovými vozy a u nějž také nabízí agresivní cenovou politiku. S manuální převodovkou a atmosférickou patnáctistovkou se prodává za 429 900 korun. Novinka totiž bez stokoruny startuje na půl milionu.

Nejprodávanější firemní auta v Česku

Model Počet prodaných kusů Podíl z celkových prodejů 1. Škoda Octavia 8426 88,4 % 2. Škoda Kodiaq 4998 91,6 % 3. Škoda Karoq 4275 75,9 % 4. Škoda Fabia 3963 76,7 % 5. Škoda Kamiq 3913 67,3 % 6. Škoda Scala 3818 83,1 % 7. Škoda Superb 3271 95,3 % 8. Hyundai i30 2913 75,3 % 9. Kia Ceed 2440 76,4 % 10. Toyota Corolla 2081 83,4 %

Třetí je pak pro změnu korejské SUV Hyundai Tucson. Obecně asijská auta jsou mezi retailovými zákazníky oblíbená, vypíchnout třeba můžeme i devátý SsangYong Korando, který se po novém už prodává jako KGM Korando. Naopak zmíněná Octavia se u soukromých zákazníků propadla na šesté místo. Kompletní žebříček dvaceti nejprodávanějších aut u soukromých zákazníků najdete v galerii.

Octavia dominuje v Německu

Zatímco v Česku koupí tři čtvrtiny aut firmy, v sousedním Německu je to necelá třetina. Ale v jednom si mohou zákazníci v obou zemích podat ruce: nejvíce kupují Octavii. Na německém trhu tak kompaktní liftback nebo kombi narušil hegemonii domácího Volkswagenu, s 13 234 kusy odsunula Octavie těsně na druhé místo SUV Tiguan. Toho se prodalo 13 112 kusů. Třetí je VW Passat s 13 042 kusy.

S daty pro Německo přišel oborový magazín Automobilwoche na základě informací analytické společnosti Dataforce.

Nejprodávanější firemní auta v Německu

Model Počet prodaných kusů Meziroční změna 1. Škoda Octavia 13 234 -32,3 % 2. Volkswagen Tiguan 13 112 -1,6 % 3. Volkswagen Passat 13 042 -5,6 % 4. Volkswagen Golf 12 594 -54,5 % 5. Volkswagen ID.7 11 763 +861 % 6. Škoda Kodiaq 9138 +55,9 % 7. Škoda Enyaq 8234 +92,4 % 8. Volkswagen ID.3 7701 +83,4 % 9. Opel Astra 7078 -53,2 % 10. BMW řady 5 7015 +117,7 %

Octavia skončila první, i když si meziročně pohoršila o mamutích 32,3 procenta. Tak nějak to odpovídá celému německému trhu s firemními auty, který za první pololetí spadl o dvanáct procent na 418 tisíc aut. Zmíněná společnost Dataforce díky tomu dokonce snížila celoroční výhled na 855 tisíc prodaných aut.

Už dříve Automobilwoche přinesl seznam důvodů, proč firemní trh s novými auty v Německu kolabuje. Mezi nimi je třeba celkově slabší výkon německé ekonomiky a strach z obchodních válek. Každá investice je proto pečlivě zvažována, přičemž ty do vozového parku jsou pak často vyhodnoceny jako zbytné. Obnova firemního vozového parku přichází obvykle po třech až čtyřech letech. Jenže ty připadají na koronavirovou pandemii, magazín připomíná, že tehdy byly prodeje nízké.

Naopak v letech 2023 a 2024 firmy nakupovaly více, mimo jiné i kvůli zajímavým cenovým nabídkám po problémech s nedostatkem polovodičů, a to hlavně auta se spalovacími motory. Ta si meziročně pohoršila nejvíce, naopak elektromobily v první polovině roku rostly o 39 procent a jejich prodeje přesáhly 93 tisíc kusů. Může za to i jejich zvýhodnění v účetnictví.

Letos v červnu spolková vláda schválila, že firmy mohou jako daňově uznatelný výdaj odepsat první rok tři čtvrtiny ceny elektromobilu. Druhý rok deset procent, třetí a čtvrtý rok pět procent a pátý rok dvě procenta. Napsaly to mimo jiné i Hospodářské noviny. Rostly také firemní prodeje plug-in hybridů, křídla jim ale zcela určitě přistřihne chystaná přísnější emisní norma, která změní měřící cyklus a tím i zvýší papírovou spotřebu paliva.

Určitě není bez zajímavosti, že mezi deseti nejprodávanějšími firemními auty jsou tři české (Octavia, Kodiaq a Enyaq) a sedm německých, mezi dvacítkou jsou to pak čtyři auta z Česka (přidává se ještě Superb), dvě ze Španělska a zbytek z Německa. Mimo koncern Volkswagen spadá jen sedm modelů z dvaceti nejoblíbenějších.

Octavia sice vévodí žebříčku modelů, Volkswagen s prodejem přes 95 tisíc kusů je ale mezi značkami neohroženě první. Druhá Škoda se mu na záda s necelými 50 tisíci prodanými auty dívá z uctivé vzdálenosti. Pro srovnání: v Česku je Škoda samozřejmě firemní jedničkou s prodejem 34 907 aut. Dvojkou je Hyundai s 6966 vozy.