V novém testu dětských autosedaček propadla ta skoro nejdražší

Nejnovější zkoušky evropských autoklubů odhalily naftalín v modelu Besafe iZi Twist M. Sedačka sice poskytuje dítěti velmi dobrou ochranu při nárazu, zjištěná látka je však pro děti nebezpečná.

Tradiční klubové testy dětských autosedaček, které společně pořádá německý ADAC, rakouský ÖAMTC a švýcarský TCS, dávno nejsou jen o bezpečí dítěte při dopravní nehodě. Už pár let se také zaměřují na nezávadnost materiálů, ze kterých jsou vyrobené. K tomuto kroku se kluby odhodlaly po zjištění, že někteří výrobci stále používají zpomalovače hoření, ačkoliv tyto látky byly označeny za potenciálně škodlivé.

Dobrou zprávou je, že problematické zpomalovače se tentokrát neobjevily ani v jednom z testovaných modelů. U Besafe iZi Twist M však test zjistil kontaminaci potahového materiálu naftalínem. To je látka, která ve formě bílých tablet svého času nechyběla v žádné skříni s oblečením, neboť úspěšně likvidovala larvy šatních molů. Pak se však zjistilo, že může stát za řadou zdravotních problémů také u lidí, od bolesti hlavy až po rozklad červených krvinek.

Navzdory tomu, že otočná sedačka Besafe iZi Twist M za více než 15 tisíc korun svými vlastnostmi patří k nejbezpečnějším na trhu a i uživatelsky je příjemná, v testu jako jediná skončila s nedostatečným hodnocením.

Nejlepší ve své kategorii

Důležitým kritériem při nákupu dětské autosedačky je také snadné ovládání a manipulace. I v testu je mu věnována zvláštní pozornost, už proto, že nesprávné použití sedačky může vést k bezpečnostnímu riziku nebo poškození výrobku. V této disciplíně odešly pouze s "dostatečnou" sedačky Avionaut Sky 2.0 a Besafe Stretch B.

Stejnou známku si vysloužily také modely Discovery Plus a Adventure Plus od firmy Britax Römer, a to kvůli výrobní vadě v oblasti opěrky hlavy. Podle technika ÖAMTC Steffana Kerbla už výrobce na zjištění zkušebny reagoval a nabídl zákazníkům bezplatnou výměnu.

V kategorii sedaček typu "vajíčko" pro nejmenší děti získal celkově nejlepší hodnocení výrobek Joie i Snug 2+. Jde o lehkou a velmi bezpečnou sedačku, která je vhodná pro děti zhruba do jednoho roku. Bez základny pro Isofix vyjde na tři tisíce korun, s ní pak zhruba na dvojnásobek.

Výhodou isofixového uchycení je v tomto případě rychlejší instalace do auta. Navíc tolik nehrozí chyby při uchycení sedačky, například záměna břišního a ramenního pásu. Útěchou za vyšší pořizovací náklady může být fakt, že základnu Isofix lze použít také pro některé jiné modely od stejné značky.

Právě vyřčené ale neplatí pro Joie i-Harbour, která dostala nejlepší známky v kategorii sedaček pro malé děti do 105 centimetrů. V jejím případě je nutné použít otočnou základnu i-Base Encor. Ta je o něco praktičtější, protože ji lze natočit směrem ke dveřím auta a poutání dítěte je pohodlnější.

Ne každá isofixová základna tedy automaticky pasuje na dětskou sedačku stejného výrobce. Pokud se už rozhodnete pro výrobek konkrétní značky, je dobré se dopředu informovat, v jakých nástupnických modelech lze základnu znovu využít.

Vítězem testu sedaček pro starší děti, kde jsou děti připoutány bezpečnostním pásem auta, se stala Cybex Solution G-Fix za čtyři tisíce korun. Model, který má již zabudovaný úchyt pro Isofix, se velmi snadno používá, pás na těle sedí optimálně, polstrování je pohodlné a riziko zranění při čelním a bočním nárazu je nízké až velmi nízké. Drobnou nevýhodou jsou zvýšené nároky na prostor: flexibilní ramenní opěrky zužují prostor u sousedního sedadla.

Zákaz prodeje kvůli nové normě

Uchycení sedačky pomocí Isofixu je bezesporu optimálním řešením, u starších aut jej však budeme hledat marně. Pro taková jsou jediným řešením autosedačky, které k připevnění využívají bezpečnostní pás samotného automobilu. A tady se podle klubu ADAC rýsuje problém.

Od září 2023 v Evropské unii postupně vstoupí v platnost zákaz prodeje dětských sedaček se starším typovým schválením UN 44. Od tohoto měsíce již nebude možné produkty s touto homologací vyrábět ani dovážet, až do srpna 2024 však bude možné vyprodávat skladové zásoby.

Většina v současnosti dostupných integrovaných sedaček pro upevnění pásem (pro malé děti od cca jednoho roku do cca čtyř let) je podle německého autoklubu budoucím zákazem postižena nejvíce. Problém je v tom, že kvůli složitějším schvalovacím procesům se výrobci soustřeďují přednostně na vyšší cenový segment, kterým jsou modely s Isofixem. A protože sedačky, které počítají s pásem auta, patří k těm levnějším, a navíc o ně není až takový zájem, hrozí, že na trhu budou chybět.

Že se to může dotknout zejména majitelů obytných vozidel nebo veteránů, ukázal již letošní test. V něm se sice objevily "pásové sedačky" Avionaut Sky 2.0 a Besafe Stretch B, avšak v obou případech k nim výrobce dodává seznam konkrétních aut, pro které jsou schváleny. Zahrnuje sice většinu běžných modelů až do 90. let minulého století (například Fabii první generace), ještě starší nebo právě obytná auta bychom zde ale hledali marně.

Podrobné výsledky testu