Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

ČTK ČTK
před 41 minutami
Evropský automobilový průmysl čekají těžké časy. Slábnoucí poptávka, nákladná restrukturalizace a sílící konkurence z Číny mohou podle poradenské společnosti AlixPartners přinutit výrobce aut k uzavření továren po celé Evropě. Závody využívají své kapacity v průměru jen z poloviny, což výrazně snižuje zisky. Nejvíce ohrožená je automobilka Stellantis.
Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to v pondělí napsala agentura Bloomberg.

Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.

"Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek," uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. "Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent," dodal.

Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými odbory. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 000 zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč). Celý proces může trvat jeden až tři roky.

Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta přibližně na 13 milionů vozidel. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.

Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň čtvrt milionu vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.

 
