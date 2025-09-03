Auto

Kolín jako elektrický solitér. Toyota bude v Česku kromě hybridů vyrábět elektromobil

ČTK ČTK
před 33 minutami
Automobilka Toyota bude v České republice vyrábět elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku. Celková investice bude činit zhruba 16,66 miliardy korun. Půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota vyrábět elektromobily.
Výroba Toyoty v Kolíně, ilustrační foto.
Výroba Toyoty v Kolíně, ilustrační foto. | Foto: Toyota

Až 1,57 miliardy korun přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 3200 lidí. Na středeční tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Toyota Motor Europe Jošihiro Nakata.

Související

Šedesát jich čeká na nového majitele. GR Yaris omládl, konkurenci ujel už dávno

Toyota Yaris GR 2025
25 fotografií

Kolínský závod TMMCZ se tak po výstavbě rozšíří o více než 21 tisíc metrů čtverečních na 172 202 metrů čtverečních. Jak uvedl pro ČTK mluvčí kolínské továrny Tomáš Paroubek, stavební práce na nových objektech pro rozšíření kolínské automobilky Toyota o výrobu elektromobilu začaly v červnu.

Výroba na nové lince bude zahrnovat nové vozy včetně příslušných baterií, bude postavena také nová lakovna a svařovna. Kolik elektrických aut bude nová linka produkovat, případně jaké modely, zatím není podle automobilky jasné, záležet bude na vývoji automobilového trhu a poptávky. V současnosti Toyota v Kolíně vyrábí kolem 220 tisíc aut ročně.

Česká investiční pobídka bude směřovat do speciálního závodu na montáž baterií. Podle Fialy Česko uspělo v konkurenci dalších zemí, které o investici rovněž usilovaly. "Tato investice nejenže rozšíří stávající výrobu v Kolíně, ale zároveň představuje důležitý krok směrem k vyšší technologické úrovni a k dlouhodobému udržení výroby aut v naší zemi. Automobilový průmysl tvoří přibližně deset procent našeho HDP, a pokud si ho chceme udržet, musíme jej systematicky modernizovat," uvedl premiér.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je investice výsledkem řady jednání. "Uspěli jsme v nelehké konkurenci dalších zájemců o investici z Evropy i Asie, a opět se tak ukazuje, že díky stabilnímu a předvídatelnému podnikatelskému prostředí, dobré infrastruktuře a kvalifikovaným pracovníkům je Česko nejlepší adresou pro byznys," řekl Vlček.

Související

Už to není vylítaná oktávka. Hitem českých taxikářů je hybridní Toyota, víme proč

Toyota Camry test
32 fotografií

Investice by podle něj měla v budoucnu znamenat přínos pro českou ekonomiku asi šest miliard korun.

Výrobu elektromobilu vítá i starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín): "Máme jistotu, že fabrika, která zaměstnává nejvíc lidí v celém Kolíně, bude dalších mnoho let pokračovat," řekl mimo jiné Kašpar.

Nový bateriový elektromobil bude prvním svého druhu vyráběným v jednom z evropských závodů Toyoty, uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. Podle něj jde pro automobilku i ČR o významný milník.

Související

Klasický motor končí. Toyota v Kolíně přejde na výrobu pouze hybridních vozů

Toyota Aygo X hybrid 2025

O investici Toyoty v Česku se podle generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala jednalo zhruba rok. Definitivně se o ní rozhodlo při letní podnikatelské misi Vlčka v Japonsku. Ve prospěch ČR v konkurenci s dalšími státy podle něj přispěla nabídnutá veřejná podpora v kombinaci s dalšími faktory.

Státní podporu už přitom nebude muset schvalovat Evropská komise, protože nepřesahuje povolený limit. Projekt by se měl podle Michala zařadit mezi pět největších zahraničních investic v ČR.

Související

Odstávka pro nezájem o auta se protáhne. Hyundai v Nošovicích musí zastavit výrobu

Hyundai Kona výroba Nošovice

Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005.

Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225 058 aut. Od letošního listopadu bude model Aygo X vyrábět pouze ve variantě s hybridním pohonem.

 
Mohlo by vás zajímat

Úspěšný šéf Dacie musel skončit. Nahradí ho právnička, která změnila Smart

Úspěšný šéf Dacie musel skončit. Nahradí ho právnička, která změnila Smart

Vymyslel Brouka i tanky pro nacisty. Ferdinand Porsche byl kontroverzní osobnost

Vymyslel Brouka i tanky pro nacisty. Ferdinand Porsche byl kontroverzní osobnost
11 fotografií

Padne atlantická zeď? Aktivisté se bojí, že Evropu zaplaví „benzinoví dinosauři"

Padne atlantická zeď? Aktivisté se bojí, že Evropu zaplaví „benzinoví dinosauři"

K Jadranu po dálnici bez kolon. Nový mýtný systém spustí Chorvatsko v listopadu 2026

K Jadranu po dálnici bez kolon. Nový mýtný systém spustí Chorvatsko v listopadu 2026
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta Toyota Kolín TPCA elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

před 2 minutami
Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Mezi nejlepších osm deblových párů US Open pronikla i česká dvojice Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
před 2 minutami
Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Sedmadvacetiletý Ísa H. podle obžaloby zavraždil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil.
před 4 minutami
Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska.
před 8 minutami
Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu.
před 12 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných.
před 15 minutami
Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě
před 20 minutami
"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat a lidé na sociálních sítích na incident reagovali záplavou vtipů.
Další zprávy