Odstávka pro nezájem o auta se protáhne. Hyundai v Nošovicích musí zastavit výrobu

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden zastaví výrobu na další dva dny. Důvodem je aktuální nižší poptávka po vozidlech. Informaci, kterou na svých internetových stránkách zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek. Na zastavení výroby upozornil server Zdopravy.
Už tento týden jsou v Nošovicích tři nevýrobní směny - středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční. Když to automobilka minulý týden ohlásila, uváděla, že další nevýrobní směny se zatím neplánují. Dnes ale oznámila, že se v Nošovicích nepůjde do práce ani příští týden v pondělí a úterý. Letos už měla slezská automobilka čtyři nevýrobní dny - v lednu dva pátky a v únoru dva pondělky.
"Nový pracovní týden nezačíná zrovna optimisticky, jelikož k již dříve avizovaným nevýrobním směnám přibyly další! Tentokráte však již jde o celé "odstávkové" dny, a to konkrétně pondělí a úterý 8.-9. 9. 2025. Nadřízení zaměstnanci tak opět určí, kteří z jejich podřízených půjdou i přesto standardně do práce," uvedli odboráři. Zaměstnanci, kteří zůstanou doma, dostanou 70 procent průměrného výdělku.
"Úpravy výrobního plánu jsou pro nás běžným způsobem, jak pružně reagovat na aktuální podmínky na trhu. Tyto změny jsou projevem našeho flexibilního přístupu k vývoji v automobilovém průmyslu. Společnost Hyundai Motor Company nadále nabízí zákazníkům v celé Evropě kompletní portfolio vozů," uvedl Rodek.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 000 vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.